Le vicende dello sceneggiato italiano Il Paradiso delle signore proseguono su Rai 1.

Gli spoiler della puntata di venerdì 3 marzo 2023, raccontano che Ezio Colombo (Massimo Poggio) sarà intenzionato ad avere un confronto con Carlos Garcia (Lorenzo Lancellotti), dopo aver appreso che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) è incinta, in modo che il ragazzo si prenda le proprie responsabilità genitoriali.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 3/03: Irene fa pace con il padre grazie ad Alfredo

Nel corso del 115° episodio stagionale, in programmazione sul piccolo schermo venerdì 3 marzo e in diretta streaming su RaiPlay, Ezio non si farà da parte quando verrà a conoscenza Gemma è in dolce attesa: in particolare l’uomo vorrà convincere Carlos ad assumersi le proprie responsabilità di padre.

Intanto Alfredo (Gabriele Anagni) chiederà di nuovo aiuto a Clara (Elvira Camarrone) per conquistare Irene (Francesca De Fa), non accorgendosi che non è più disposta a collaborare. Grazie a Perico, intanto la venere Cipriani si ricongiungerà con il padre e ringrazierà il suo corteggiatore in una maniera inaspettata.

Nel contempo la giornalista Diletta D'Ambrosio coglierà l’occasione per far visita a Vittorio (Alessandro Tersigni), mentre intanto Tancredi (Flavio Parenti) confesserà il suo progetto alla moglie Matilde (Chiara Baschetti) dopo essere stato esortato dal commendatore Umberto (Roberto Farnesi).

Per terminare Veronica (Valentina Bartolo) consolerà la figlia, mentre Ezio farà delle rassicurazioni all’ex moglie Gloria sul loro futuro insieme dopo averle giurato amore eterno.

Riassunto dell'episodio precedente: Diletta esulta di felicità, Veronica mette alle strette la figlia

Nella puntata precedente, in onda il 2 marzo, Gemma non avrà il coraggio di svelare la propria gravidanza alla madre quando tornerà dall'ospedale.

Intanto la giornalista Diletta non potrà che esultare di felicità, quando il direttore Vittorio sceglierà il suo articolo per la copertina della rivista del grande magazzino milanese.

Maria (Chiara Russo) invece farà una ramanzina a Francesco (Christian Roberto), per aver preso da solo una scelta in atelier: la ricamatrice siciliana però si scuserà subito con il ragazzo, appena si accorgerà che in realtà ha agito senza consultarla con delle buone intenzioni.

Intanto Ezio prometterà all’ex moglie Gloria di rimanere per sempre con lei, mentre Gemma verrà messa alle strette dalla madre Veronica e non avrà altra scelta che dirle di aspettare un figlio.