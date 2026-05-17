Racconto di una notte si allunga in settimana e raddoppia domenica 24 maggio: la nuova dizi turca andrà in onda di pomeriggio e in prima serata.

Le anticipazioni tv annunciano che Racconto di una notte prenderà il posto de La forza di una donna dal 18 maggio tutti i pomeriggi su Canale 5 e manterrà l'appuntamento in prima serata.

Racconto di una notte tutti i pomeriggi e la domenica sera

Nuova programmazione su Canale 5 con l'arrivo di Racconto di una notte al posto de La forza di una donna a partire da lunedì 18 maggio. La nuova dizi turca occuperà uno spazio decisamente più lungo della soap che andrà a sostituire, perché andrà in onda anche negli orari che erano riservati ad Amici.

Il talent show di Maria De Filippi è giunto alla puntata finale e quindi Racconto di una notte sarà trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 16.10 alle 16.45. Le novità nella programmazione di Canale 5 non finiranno qui, perché nel weekend l'appuntamento con la dizi turca è previsto subito dopo Beautiful collocandosi nella fascia oraria che va dalle 14.55 alla 15.55. Racconto di una notte, inoltre, mantiene l'appuntamento in prima serata su Canale 5 a partire da domenica 24 maggio.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5 prevede più spazio alle soap

La nuova programmazione di Canale 5 prevede più spazio alle soap turche con la chiusura di Amici di Maria De Filippi. Il talent show andrà in onda questa sera, domenica 17 maggio, con la puntata finale e saluterà il pubblico.

L'appuntamento in prime time con Racconto di una notte, quindi, salterà, ma la prossima settimana ci sarà ampio spazio per le vicende di Canfeza e Mahir. I due protagonisti stanno lottando per il loro amore, osteggiato dalle due famiglie che per loro hanno previsto un futuro diverso. Le trame prevedono diversi colpi di scena: Kursat scoprirà di essere il fratello di Rasit e questo complicherà ulteriormente la situazione. Selim non avrà alcuna intenzione di arrendersi e farà di tutto per avere con sé Canfeza contro la sua volontà. Il destino di Sila, infine, sarà legato suo malgrado a quello di Canfeza. La giovane donna incinta, infatti, sarà rapita da Selim che in cambio della sua libertà chiederà Canfeza alla sua famiglia.