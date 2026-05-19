Le anticipazioni turche della soap opera Forbidden Fruit (Yasak Elma), in onda su Canale 5, rivelano che Yildiz finirà al centro di una crisi professionale dopo aver commercializzato online un prodotto coperto da brevetto aziendale. La donna verrà denunciata e perderà il lavoro, senza poter contare nemmeno sull’aiuto di Halit e Kaya. Per la protagonista sarà l'inizio di un tracollo economico.

Anticipazioni Canale 5: l'errore di Yildiz sul web

Zehra e Akın proporranno a Yildiz di ampliare il progetto delle puree ElmaCan attraverso la vendita su internet.

La donna, convinta che l’idea possa attirare nuovi clienti, deciderà di procedere senza immaginare le conseguenze.

Yildiz inizierà così a promuovere il prodotto online, certa di poter trasformare l’iniziativa in un successo commerciale.

Spoiler Forbidden Fruit: Yildiz viene denunciata da Bülent

La situazione precipiterà nel momento in cui il signor Bülent si presenterà da Yildiz per comunicarle che il prodotto venduto online appartiene a un brevetto registrato dall’azienda e che la commercializzazione è stata avviata senza autorizzazione.

Per questo motivo verrà immediatamente aperta una causa legale contro Yildiz. La donna proverà a giustificarsi, spiegando di aver agito con buone intenzioni, ma le sue scuse non cambieranno la situazione.

Yildiz licenziata e disperata

Oltre alla denuncia, la protagonista di Forbidden Fruit verrà licenziata. L’azienda interromperà ogni rapporto lavorativo con lei, lasciandola senza occupazione.

Nemmeno Halit e Kaya riusciranno a intervenire. Entrambi ammetteranno che la situazione è troppo grave per poter essere sistemata.

Nuovi episodi della soap: Yildiz perde 5 milioni di dollari

Dopo aver perso il lavoro e aver constatato l'impotenza di Halit e Kaya di fronte alla causa legale, Yildiz deciderà di muoversi autonomamente. Convinta di poter ottenere un riscatto personale, sceglierà di investire di nascosto i 5 milioni di dollari che possiede. La donna preferirà agire in totale segretezza e affiderà i soldi al socio di Kerim, chiedendo espressamente che nessuno venga informato dell’operazione.

Una scelta estremamente rischiosa, perché oltre a mettere in gioco una cifra enorme potrebbe esporla a possibili tradimenti e gravi conseguenze economiche. Sarà proprio a causa di questo che Yildiz tornerà povera nei prossimi episodi della soap.