Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', interpretata, fra gli altri, da Christopher Jan Busse (Noah), Merve Cakir (Shirin), Dirk Galuba (Werner), Antje Hagen (Hildegard), Stefan Hartmann (Max), Joachim Laetsch (Andrè) e Sven Waasner (Erik). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 5 all'11 febbraio 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dubbi di Robert nei confronti di Ariane, sull'attrazione fra il Saalfeld e Cornelia, sull'incidente di Gerry al lago e sulla sorpresa di Michael a Rosalie.

Robert dubita della fidanzata

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Robert confiderà a Cornelia di nutrire molti dubbi sul conto di Ariane. L'uomo, infatti, sarà sempre più convinto che la sua compagna gli stia nascondendo qualcosa. Convinto delle sue idee, Robert chiederà nuovamente spiegazioni ad Ariane che finirà per ammettere di essere stata ricattata, pur non rivelandogli le vere motivazioni del ricatto. A quel punto, Saalfeld le consiglierà di recarsi alla polizia per denunciare l'accaduto. La donna accetterà il consiglio del compagno, pur sapendo di non poterlo metterlo in pratica. Poco dopo, Robert si ritroverà a trascorrere del tempo con Cornelia, preparando insieme a lei una ricetta del figlio Benni.

La vicinanza dei due presunti fratelli farà rinascere l'attrazione che, da sempre, provano l'uno per l'altra.

Rosalie delusa da Michael

Gerry attirerà Max e Vanessa al lago con la speranza che una giornata trascorsa insieme possa farli riappacificare. Le cose, però, non andranno come il giovane avrebbe sperato; infatti, i due ex finiranno per litigare furiosamente.

Nel tentativo di distrarli dalla loro discussione, Gerry salirà su una tavola da paddle e si dirigerà in mezzo al lago. Giunto lì, però, il giovane perderà l'equilibrio e cadrà in acqua. Troppo concentrati sulla loro discussione, Max e Vanessa si renderanno conto all'ultimo momento che Gerry sta per annegare, riuscendo però a salvarlo.

Il giovane sarà condotto ugualmente in ospedale per il fatto di aver ingerito troppa acqua. Lì sarà raggiunto da Shirin che rinuncerà ad una gita in barca con Henning per far visita all'amico. Sarà proprio in sua presenza che Gerry avrà un collasso. Dopo l'allenamento con Max, Michael sarà totalmente distrutto fisicamente da non riuscire ad alzarsi dal divano. Rosalie tenterà di convincerlo ad uscire senza riuscirci. Sentendosi in colpa per aver trascurato la compagna, il medico le organizzerà un pranzo romantico nel giardino del Furstenhof senza sapere che lei ha altre aspettative.