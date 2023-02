Prosegue l’appuntamento con la settima stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda solitamente dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 circa, su Rai 1. Eccezionalmente per questa settimana, la soap verrà trasmessa anche sabato 11 febbraio alle ore 15.10, per recuperare la puntata che non ci sarà lunedì 13 febbraio, per via dello speciale del TG 1 dedicato ai risultati delle elezioni regionali che si terranno nel weekend.

Le Anticipazioni Tv rivelano che i prossimi episodi saranno interessanti e ricchi di suspense: Marcello Barbieri sarà alle prese con la sua candidatura al Circolo; Elvira vorrà partecipare ad una nuova competizione di ballo con Salvatore; ci sarà tensione tra Flora e Umberto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 6 all’11/2: Elvira fa una proposta a Salvo

Adelaide ha chiesto a Marcello di diventare socio del Circolo, tuttavia lui nutre molte perplessità a riguardo. Inoltre, Umberto Guarnieri e Ferdinando Torrebruna vivono questa candidatura come un grande scandalo per questo motivo decidono entrambi di ostacolarlo.

Elvira, invece, vorrebbe iscriversi ad una gara di ballo e chiede a Salvatore se voglia partecipare nuovamente in coppia con lei.

Nel frattempo, al Paradiso viene consegnata una partita di abiti fallati che richiede una certa mole di lavoro per essere smaltita, perciò Flora e Maria si mettono alla ricerca di una nuova sarta che possa temporaneamente aiutarle.

Intanto, Francesco Rizzo ribadisce a sua madre Palma di aver definitivamente chiuso con il taglio e cucito.

Il Paradiso 7, spoiler: il destino di Marcello è nelle mani di Ludovica

Marcello viene a conoscenza del fatto che il suo destino come futuro o meno socio del Circolo verrà deciso da Ludovica Brancia, sua ex fidanzata. Infatti, il voto decisivo spetterà a lei.

Inizia, pertanto, i preparativi per il suo discorso: dovrà convincere gli altri soci a votarlo e non vuole che niente venga lasciato al caso.

Nel frattempo, Elvira chiede a Francesco di realizzarle un abito con cui partecipare alla competizione di ballo con Salvo, ma il ragazzo rifiuta, lasciandola in difficoltà.

Parallelamente, Maria non vuole arrendersi con il giovane Rizzo e prova a convincerlo a non abbandonare la sua passione per il taglio e cucito.

Inoltre, scopre che Francesco, precedentemente, ha lavorato con un sarto, prima che si trasferisse, lasciando la sua attività.

Intanto, Marcello riscuote un grande successo: riceve un caloroso applauso al Circolo. Il giorno seguente racconta l’accaduto al suo amico Salvatore, riferendogli come il suo discorso spontaneo abbia conquistato tutti i presenti.

Il Paradiso 7, anticipazioni trame all’11 febbraio: Flora scopre i progetti di Umberto

Armando ha rintracciato il sarto con cui, in precedenza, ha lavorato Francesco. Spera che possa convincere il ragazzo a non abbandonare la sua passione. Inoltre, ha scoperto qualcosa in più sul passato del giovane e sulle ragioni per cui ha dovuto lasciare il paese ed il lavoro.

Alla fine, Francesco decide di mettere piede per la prima volta in Atelier.

Marcello, invece, viene ammesso al Circolo grazie al voto di Ludovica. Tuttavia, Umberto chiede che venga sottoposto ad un periodo di prova, come previsto dalla clausola per i nuovi soci. Per questo motivo, Adelaide istruisce Marcello su come comportarsi al meglio per poterlo superare.

Nel frattempo, anche se Guarnieri non lascia trapelare nulla sui suoi progetti su Palazzo Andreani con la sua fidanzata, quest’ultima intuisce qualcosa e decide di iniziare ad indagare.

Una volta scoperto che Umberto le ha mentito di nuovo, Flora rimane delusa ed amareggiata. La tensione tra lei ed il Commendatore rimane alta e non accenna a migliorare.

Intanto, Umberto dice a Tancredi che i loro progetti su Palazzo Andreani sono stati scoperti.