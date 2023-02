Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse entro tutto il mese di febbraio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Federico Nicotera, il quale si ritroverà a fare i conti con un colpo di scena del tutto inaspettato legato alla sua pretendente Carola.

Spazio anche al rientro in studio di Ida Platano: la dama rimetterà piede in trasmissione per un confronto col suo ex Riccardo Guarnieri, che si rivelerà molto acceso.

Federico Nicotera indispettisce Carola: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime nuove puntate di Uomini e donne che saranno in onda nel corso del mese di febbraio su Canale 5, rivelano che per Federico arriverà il momento di confrontarsi con una clamorosa scelta che avrà come protagonista Carola.

A poche settimane ormai da quella che sarà la sua scelta finale, il tronista desterà alcune polemiche in studio per la sua esterna con Alice.

Il motivo? Federico deciderà di organizzare una sorpresa speciale per la pretendente, scatenando l'ira e la delusione di Carola.

La reazione della ragazza non sarà delle migliori: Federico si ritroverà a fare i conti con la sfuriata di Carola.

Carola se ne va e rinuncia a Federico: anticipazioni Uomini e donne

La ragazza, convinta ormai di non essere la scelta finale del tronista, deciderà di abbandonare la trasmissione e quindi uscire di scena. La reazione di Federico sarà ancora più inattesa, perché questa volta deciderà di non fare "passi falsi" e di non mettersi in gioco per cercare di riconquistarla di nuovo.

Anche se poi, nel corso della registrazione successiva alla sfuriata della ragazza, Federico ha rivelato di voler cercare di riprendere Carola fuori dallo studio, per avere un ulteriore chiarimento.

Ida torna in studio, Riccardo sbotta: anticipazioni Uomini e donne

Inoltre, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Ida Platano.

La dama siciliana tornerà all'interno dello studio del talk show per raccontare come sta procedendo la sua storia d'amore con Alessandro.

In studio, però, ci sarà anche un infuocato confronto serrato con il suo ex Riccardo Guarnieri: quest'ultimo la accuserà di non essere una buona madre, dopodiché si scaglierà anche contro Alessandro.

Alessandro e Riccardo ai ferri corti: nuove anticipazioni U&D

La situazione in studio sarà particolarmente nervosa: Alessandro accuserà Riccardo di essere un "bamboccione", dato che alla sua età vive ancora la mamma.

In studio scoppierà il putiferio e, le anticipazioni del talk show, rivelano che sarà necessario l'intervento di Maria De Filippi così come quello di Gianni Sperti, che proverà a placare l'ira del cavaliere pugliese.