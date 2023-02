Questo pomeriggio, venerdì 3 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne che andrà in onda la prossima settimana. Tante le cose che sono successe in studio ai protagonisti del trono over e del trono classico. Dalle anticipazioni fornite da Isa e Chia si apprende che nel corso delle riprese c'è stato un addio forzato. Pare infatti che Maria De Filippi abbia mandato via Biagio Di Maro. Il cavaliere, ritornato in trasmissione nelle scorse settimane, in puntata ha continuato a far discutere e la stessa conduttrice non gli ha risparmiato critiche, tanto da arrivare a prendere questa drastica decisione.

L'uomo ha riprovato senza riuscirci a trovare la donna della sua vita nel programma dedicato ai sentimenti.

Gloria Nicoletti ha lasciato il programma dopo la delusione da Riccardo Guarnieri

Leggendo le anticipazioni si apprende poi che anche una dama lascerà il programma. Si tratta di Gloria Nicoletti. La donna dopo la delusione avuta da Riccardo Guarnieri, che ha confessato di non ricambiare i suoi forti sentimenti, ha deciso di non continuare più a sedere nel parterre per cercare un eventuale compagno. A proposito del tarantino, nei giorni scorsi, pare che la sua ex Ida Platano abbia chiesto un confronto con lui. La parrucchiera bresciana che vive la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza avrebbe ancora qualcosa da dirgli.

Anticipazioni trono classico: non si è parlato di Lavinia, Carola ha lasciato lo studio in lacrime

Spazio anche al trono classico. Dalle registrazioni si scopre che non si è parlato di Lavinia Mauro e che ancora non c'è stata alcuna scelta. Federico Nicotera invece ha deciso di fare una sola esterna ed uscire con Alice. Se avesse voluto, avrebbe potuto uscire anche con Carola, ma ha scelto di non farlo.

Federico ha bendato Alice e sapendo della sua passione per i cavalli l'ha portata in una scuderia. La ragazza è apparsa felicissima e tra i due ci sono stati baci e abbracci. Lei gli avrebbe detto di voler lasciare il programma con lui e Federico le ha risposto che ci pensa tanto.

E Carola? La ragazza ha lamentato il fatto che in tre settimane si sono visti solo una volta.

Poi, gli avrebbe detto: "Balli con lei, esci con lei, allora portatela via". Carola si sarebbe poi messa a piangere perché si sente presa in giro dal tronista. Federico le ha risposto che non è vero. Poi, ha anche aggiunto che ora vuole capire se stesso e quale persona lo fa stare meglio. Carola è uscita dallo studio. Lui non l'avrebbe rincorsa, preferendo ballare con Alice. Lo spazio dedicato al trono classico pare sia stato poco, visto che la puntata registrata oggi sarebbe durata soltanto due ore.