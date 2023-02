Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 13 al 17 febbraio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Michele si riavvicinerà all'ex moglie Silvia e farà fatica a frenare i suoi sentimenti. Viola Bruni, dopo aver testimoniato al processo contro Valsano, entrerà in crisi temendo di averlo favorito con le sue parole. Manuela continuerà a soffrire a causa della distanza impostale da Niko.

Nuovo momento di sconforto per Silvia

Dopo un duro periodo al Vulcano a causa di quanto accaduto tra Nunzio e Alice, Silvia troverà la forza di rilanciare il suo locale con delle nuove iniziative.

L'entusiasmo della donna, però, verrà minato da un nuovo e spiacevole evento che la farà precipitare nello sconforto, ma troverà il sostegno di una persona a lei molto cara. Intanto Rossella, grazie alle parole di Ornella, si renderà conto che il carattere del suo compagno non è semplice da gestire. Per Salvatore arriverà il momento di chiudere la sua nuova storia d'amore.

Manuela Cirillo continuerà a soffrire a causa della distanza che Niko ha messo tra loro, e a farla soffrire ancora di più si metterà anche Micaela che continuerà a seminare zizzania tra le sue sorelle. Per Serena, invece, le cose andranno molto meglio: la donna, infatti, riceverà una bellissima sorpresa nella notte di San Valentino che la porterà a raggiungere l'apice della felicità.

Tra Rossella e Riccardo continueranno le tensioni, ma il dottor Crovi troverà comunque il modo di farsi perdonare. Michele si sentirà parecchio in difficoltà a dover gestire i sentimenti e l'attrazione per Silvia. Anche la donna dovrà fare i conti con i sensi di colpa nei confronti di Giancarlo dopo il momento di vicinanza con il suo ex.

Viola e Raffaele saranno chiamato a testimoniare al processo contro Valsano, ma l'esito della giornata non sarà quello sperato. Silvia continuerà a riflettere sui sentimenti che prova per Michele e a causa dei suoi crescenti sensi di colpa deciderà di mantenersi a distanza dal suo ex marito. Riccardo, pur di dimostrare l'autenticità dei suoi sentimenti a Rossella, farà di tutto per assumere un comportamento più dolce e cercherà di mettere fine anche alle sue divergenze con Ornella in corsia.

Clara mentirà al suo compagno

Clara, decisa a tornare nel suo quartiere di origine, trasgredirà il divieto impostole da Alberto. Il suo comportamento, però, metterà subito in allarme il suo compagno. Per Viola arriverà un momento di forte crisi dopo la sua testimonianza al processo contro Valsano. La donna, infatti, comincerà a pensare che con le sue parole possa aver favorito in qualche modo l'assassino di Susanna. Intanto in casa Ferri continueranno i preparativi per l'imminente matrimonio tra Marina e Roberto, ma un nuovo imprevisto farà vacillare la serenità e la felicità del momento. L'arrivo di Clara nel suo quartiere accenderà un nuovo scontro con il pericoloso Eduardo Sabbiese e sarà Alberto a dover intervenire per difendere la sua donna.