Sara Shaimi e Sonny Di Meo convoleranno a nozze il 5 marzo. A svelare la data del matrimonio è stato Amedo Venza su Instagram. La coppia che si è conosciuta e innamorata negli studi di Uomini e donne, dopo aver superato il momento di crisi, è pronta a compiere il grande passo.

Sara e Sonny pronti al grande passo

La lieta notizia l'hanno annunciata, nelle scorse ore, gli stessi Sara e Sonny sui loro profili Social. Sonny ha pubblicato un video molto romantico che ha accompagnato con queste parole: “Ci siamo quasi, non vedo l’ora del mondo che ci aspetta.

Ti amo”. L'ex tronista ha commentato così: "Manca poco e ci vediamo". I due ex protagonisti del programma dedicato ai sentimenti hanno ricucito il loro rapporto dopo essere stati più volte ad un passo dal lasciarsi per sempre.

Ad annunciare il ritorno di fiamma, è stata, nelle scorse settimane, la stessa Sara Shaimi con un lungo messaggio in cui ha dichiarato tra le altre cose: “L’amore non è mai mancato e non ci ha permesso di rimanere separati”. La ragazza ha poi anche aggiunto che dopo aver compreso i motivi che li hanno portati a commettere, in passato, gravi errori sono riusciti a ritrovarsi. L'ex tronista ha poi rivelato: “Vivremo insieme perché la distanza è stata uno dei motivi di tantissimi problemi".

Cicogna in arrivo per Sara Shaimi e Sonny Di Meo?

Un'altra bellissima notizia, dopo le imminenti nozze, potrebbe, forse, arrivare nei prossimi giorni. L'esperta di Gossip e cronaca rosa Deianira Marzano condividendo l'annuncio delle nozze ha aggiunto: "Ci sarà anche una dolce sorpresa". I fan della coppia hanno subito pensato che la cicogna sia in volo, ma per ora, riguardo questa indiscrezione, non ci sono indizi.

Pare ce ne fosse uno invece sulle nozze. A spoilerare il lieto evento, sarebbe stata la stessa Sara, nel famoso messaggio in cui ha annunciato il ritorno di fiamma con il suo futuro marito. La ragazza ha scritto: “E poi chissà...", facendo intendere che forse sarebbe successo qualcosa. Si tratta proprio del matrimonio? Sara ha poi continuato dichiarando anche che lei e Sonny sono tornati insieme dopo un periodo difficile che li ha portati a dividere le loro strade.

E poi ha concluso: “Spero possiate comprendere e capire proprio come abbiamo fatto noi!!!".

La coppia, come detto, si è innamorata a Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi, che dopo la sospensione per la scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo, lo scorso venerdì ad 84 anni, potrebbe tornare nuovamente in onda dal prossimo lunedì 6 marzo. Nello stesso giorno, dovrebbe ripartire anche il daytime di Amici. C'è Posta per Te invece tornerà in onda da questo sabato 4 marzo.