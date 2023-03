Continua l'avvicinamento dei ragazzi di Amici al serale: sabato 18 marzo sarà trasmessa la prima puntata, per questo i daytime sono interamente dedicati alla preparazione che i titolari stanno facendo in vista del debutto sul palco.

Maria De Filippi ha già anticipato che all'esordio ci saranno almeno due eliminazioni, decise dalla giuria esterna ma conseguenza delle manche che vedranno le tre squadre del cast l'una contro l'altra.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Il pomeridiano di Amici è iniziato con il primo incontro tra Arisa, Todaro e i quattro allievi del loro team.

"Siamo pochi ma buoni, sono contentissimo di voi", ha esordito Raimondo nell'accogliere in studio Wax, Federica, Mattia e Alessio.

Esattamente come hanno fatto i colleghi, i professori protagonisti del daytime del 14 marzo hanno analizzato le squadre avversarie, cercando di sottolineare i punti deboli e quelli di forza di ogni talento "rivale".

Belle parole per Angelina e Isobel da parte di tutti, critiche del maestro di latinoamericano sia a Megan ("Si merita il serale ma è quella più in difficoltà rispetto agli altri") che a Gianmarco ("Non capisco come faccia Alessandra Celentano a volerlo nel suo gruppo, è l'anello debole").

I ragazzi tirati in ballo hanno risposto alle frecciatine degli insegnanti: Petrelli, in particolare, si è detto contento del suo percorso e sicuro del fatto che la sua docente sarà in grado di valorizzarlo sul palco.

Il ballerino di Amici punzecchia Raimondo

Aaron ha reagito male alle parole con le quali Arisa lo ha descritto: il cantante di Amici si è detto stanco di sentirsi dire che è bravo tecnicamente ma che comunica poche emozioni.

"Ma che ci sto a fare qui dentro? Cosa me ne frega di cantare se non arriva niente?", si è chiesto il giovane prima che i compagni lo calmassero.

La replica più pungente, però, è quella di Gianmarco. "Todaro adesso ha una squadra forte, ma per tutto l'anno è stata un hotel perché ha fatto scelte sbagliate. Nel suo gruppo c'è stato un via vai di gente mediocre", ha commentato il titolare del team Zerbi-Celentano.

Queste dichiarazioni confermano il poco feeling che c'è sin dall'inizio tra il danzatore di hip-hop e il maestro di latinoamericano, un'ostilità che dovrebbe riconfermarsi anche nelle puntate del serale con "guanti di sfida" e prove proibitive.

Le regole del prime time di Amici

Dopo aver svelato le tre squadre del serale di Amici, gli addetti ai lavori hanno ufficializzato il meccanismo della gara che inizierà il 18 marzo e andrà avanti per nove settimane.

Nel corso della prima puntata, dunque, i team del cast si confronteranno in tre manche differenti: al termine della prima partita ci sarà un'eliminazione, dopo la seconda e la terza i talenti meno votati finiranno al ballottaggio e uno di loro lascerà il programma.

Questo regolamento è lo stesso delle ultime due edizioni del talent-show, quindi anche quest'anno il nome del secondo alunno escluso dovrebbe essere svelato in casetta e non durante la registrazione in studio.

A decidere del futuro dei 15 allievi saranno esclusivamente i tre giudici fino alla finalissima, quando subentrerà il televoto e i telespettatori potranno scegliere il vincitore.

Ancora ignote, infine, le prove che i ragazzi saranno chiamati ad eseguire sul palco all'esordio: non dovrebbero mancare le comparate sia di canto che di ballo, così come i "guanti di sfida" lanciati dai prof per mettere in difficoltà il componente di una squadra avversaria.