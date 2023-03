Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello Vip prevista per il 3 aprile 2023. Lunedì 27 marzo infatti, Alfonso Signorini tornerà su Canale 5 per la semifinale del GFVip, uno dei reality punta di Mediaset, ormai in onda da settembre 2022. A pochi giorni dalla finale, molti telespettatori sono curiosi di scoprire chi trionferà e, durante la semifinale, verrà infatti eletto il quarto finalista.

I sondaggi al 27 marzo

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 20 marzo, al televoto sono finiti: Andrea Maestrelli, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Milena Miconi, Luca Onestini ed Alberto De Pisis.

Questa settimana il televoto è in positivo e chiede quale vippone si vuole mandare in finale; tuttavia, il concorrente meno votato e quindi ultimo in ordine di gradimento, sarà costretto ad abbandonare la casa del GFVip, ad un passo dalla finale. Secondo quanto emerso dagli ultimi sondaggi pubblicati online, ad avere la meglio e quindi, a raggiungere Micol, Giaele e Oriana in finale, dovrebbe essere Nikita Pelizon, con una percentuale del 56%. Al secondo posto invece Edoardo, con il 30%. Ultimo invece in ordine di gradimento e quindi a rischiare l'eliminazione, dovrebbe essere Andrea Maestrelli. Non resta dunque che attendere la prossima puntata del GFVip per scoprire se i sondaggi avranno o meno ragione.

Le ultime notizie dalla casa del Grande Fratello Vip

Intanto nella casa del GFVip si respira ormai un’aria da finale, con un clima sempre più tranquillo. Edoardo Tavassi nei giorni scorsi si è aperto ai suoi coinquilini, rivelando che per lui, conquistare il quarto posto in finale, sarebbe un sogno. Momento di debolezza anche per Andrea Maestrelli, il quale durante una chiacchierata con Onestini, ha rivelato di sentire ampiamente la mancanza di suo padre, tanto da non riuscire più a ricordarne la voce.

Anche per Nikita Pelizon invece, è arrivato il momento di chiudere il cerchio, dicendosi sodisfatta del suo percorso in casa, nonostante gli alti e bassi e, persino Milena Miconi, ha rivelato alla giovane modella, di aver sempre apprezzato i suoi modi di fare. Nonostante il clima sereno, tra Oriana e Luca però nei giorni scorsi ci sono stati alcuni battibecchi, che hanno portato la giovane finalista venezuelana, a prendere le distanze dal suo amico Luca.

Oriana però non perde tempo neanche per continuare a criticare Nikita, la quale si è detta stufa delle continue provocazioni. I vipponi sembrano ormai sempre più stanchi della convivenza forzata che va avanti ormai da settembre 2022 quando sono entrati per la prima volta nella casa del GFVip.