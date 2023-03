Continua il grande successo della Serie TV Il Commissario Ricciardi 2 con Lino Guanciale che interpreta un personaggio fuori dagli schemi e sospeso tra realtà e paranormale, visto che sente gli ultimi messaggi delle vittime prima che perdano la vita, così da poterlo mettere sulla strada giusta per risalire al colpevole. Il Commissario nella prima stagione era molto confuso sul piano sentimentale, indeciso tra la dolce e timida Enrica e la spregiudicata Livia, che ha fatto di tutto per conquistarlo. Ora c'è una terza donna che lo ha intrigato, la Contessa Bianca Palmieri (Fiorenza D’Antonio).

Serena Iansiti ha svelato interessanti anticipazioni sul suo personaggio in una recente intervista a Tv sorrisi e canzoni.

Il Commissario Ricciardi 2 anticipazioni: la crisi di Livia

Nelle prossime puntate de Il Commissario Ricciardi 2 il personaggio di Livia avrà un cambiamento che metterà in crisi il rapporto con il commissario, che non smette di rifiutarla. Il sentirsi messa da parte la farà sprofondare in un tunnel senza uscita, racconta Serena Iansiti, trasformandola in una dark lady.

Le sue fragilità diventeranno sempre più importanti, fino a farla arrivare a un punto di non ritorno. Non solo dovrà vedersela con la presenza ingombrante di Enrica, ma anche con la Contessa, che non mollerà la presa con Ricciardi.

“Coltiva ancora la speranza di potere instaurare un rapporto con Ricciardi. Ma i rifiuti del Commissario la portano a una crisi interiore, aumentando le sue fragilità. Inizierà a bere, si arrabbierà e commetterà errori. Diventerà una dark lady. I suoi chiaroscuri vireranno sui toni del nero”.

Livia avrà anche modo di esprimere la sua passione, il canto.

L'amore per la musica la distrarrà per qualche momento dalle sue paure e dalla sua gelosia che, tuttavia, non smetteranno di tormentarla, così come l'eterna indecisione di Ricciardi, che la farà indispettire non poco.

Anticipazioni Il Commissario Ricciardi 2: Livia fragile e disperata

Nella sua intervista al settimanale, l'attrice ha svelato ciò che accadrà nel corso delle prossime puntate della serie Tv con Lino Guanciale: ''Livia commetterà degli errori e inizierà a bere'', aggiungendo che diventerà una vera e propria dark lady, con tante ombre scure.

Che ne sarà del rapporto controverso tra Lidia e il Commissario? Dopo le anticipazioni dell'attrice, le ipotesi si moltiplicano e non resta che attendere la prossima puntata che andrà in onda lunedì 20, con il grande finale previsto per il 21 marzo.

Negli episodi conclusivi Ricciardi rischierà di perdere Enrica per sempre, visto che Manfredi le chiederà di diventare sua moglie.