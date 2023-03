La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le trame della fiction daily italiana ideata da Giannandrea Pecorelli, riguardo gli episodi dal 6 al 10 marzo, evidenziano che a casa Colombo arriverà la notizia che Carlos è in procinto di sposarsi in Argentina. A fronte di ciò, Ezio manifesterà a Gemma la volontà di partire per Buenos Aires, così da poter avere uno scambio di vedute col ragazzo. Teresio, però, farà dietrofront in merito alla partenza per l'Argentina a seguito della chiamata sostenuta con la nonna di Carlos, dialogo telefonico dal quale il signor Colombo ne uscirà umiliato.

Vogliosi di non far diventare Gemma una ragazza madre, Ezio e Veronica si sentiranno costretti a operare una complicata scelta. Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali a riguardo, Teresio e la signora Zanatta potrebbero fingere che il bimbo di Gemma sia il loro.

Di chi è incinta Gemma?

Da quando contava i giorni in seguito a un ritardo sino all'effettiva conferma della gravidanza, molti telespettatori probabilmente si sono interrogati su chi sia il padre del bimbo che porta in grembo Gemma. Quest'ultima, senza ripensamento alcuno, farà subito presente che il pargolo è di Carlos, ma il feeling ritrovato da Marco e la Cavallerizza del Circolo apre le porte a nuove possibilità in tal senso.

Durante la cena organizzata proprio per il giornalista, tra quest'ultimo e l'ex partner si era ristabilita una certa connessione, grazie alla quale i due erano rimasti assieme sino alle ore piccole. Cosa sia successo in quel lasso di tempo non è chiaro, in quanto la scelta degli autori è stata di optare per l'off screen, ma è possibile ipotizzare che Gemma e Marco si siano lasciati andare alla passione.

Se ciò fosse davvero accaduto, la giovane Zanatta potrebbe essere incinta del nipote di Adelaide.

Ezio e Veronica potrebbero fingere che il bimbo di Gemma sia il loro

Nei prossimi episodi de Il paradiso delle signore 7, Ezio giurerà amore eterno a Gloria ma, allo stesso tempo, non riuscirà a lasciare Veronica a causa del delicato momento che attraverserà Gemma.

Questo potpourri di emozioni contrastanti e rinvii indesiderati potrebbe avere un effetto domino non troppo entusiasmante per il sogno d'amore anelato da Ezio e Gloria. Veronica e Teresio, infatti, potrebbero fingere che il bimbo di Gemma sia il loro, così da evitare che la ragazza debba scontrarsi col dito accusatorio della società.

Se ciò dovesse concretizzarsi, la giovane Zanatta dovrebbe allontanarsi prima possibile dal Paradiso delle Signore, magari scegliendo di licenziarsi, in modo da non far notare la crescita del pancione e reggere il gioco ai genitori.