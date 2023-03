Nella puntata della settima stagione de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 30 marzo su Rai1 alle 16:10, Veronica si opporrà alla volontà di sua figlia di sposare Roberto, mentre Ezio sarà propenso a dare al pubblicitario dell'atelier una possibilità. Intanto, Salvo avrà la possibilità di chiarirsi con Elvira e porgerle le sue scuse dopo aver boicottato l'esame pratico di guida della venere. Successivamente, Vittorio rivelerà la sua brillante idea per rilanciare la collezione sposa del Paradiso realizzato da Maria e assumerà Francesco per aiutare la promettente stilista.

Nel frattempo, Gloria saluterà i suoi cari e dirà addio al magazzino prima di lasciare per sempre Milano. Infine, Tancredi chiederà a sua zia Adelaide di deporre l'ascia di guerra, mentre Ludovica ammetterà la sua gelosia nei confronti di Marcello.

Veronica non vuole che sua figlia sposi Roberto Landi

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso, Gemma comunicherà ai suoi genitori di aver accettato la proposta di Roberto di diventare sua moglie. Ciononostante, la mamma Veronica sarà contraria e si opporrà alla decisione della ragazza, mentre Ezio avrà un'opinione totalmente diversa: secondo il signor Colombo è giusto dare una possibilità seria al pubblicitario del Paradiso. Intanto, Salvatore avrà un confronto con la venere Elvira e le chiederà scusa per aver boicottato l'esame pratico di guida al quale la ragazza teneva moltissimo.

Gloria saluta Il Paradiso delle signore e lascia Milano

Gloria, dopo essere stata ricattata dalla signora Zanatta, prenderà una decisione drastica sul proprio futuro: trasferirsi definitivamente in America da sua figlia Stefania. Successivamente, la capo commessa dell'atelier, tra la commozione di tutto lo staff, saluterà i suoi più cari amici e il magazzino che le ha regalato tantissime emozioni.

Dopodiché, la donna lascerà per sempre il capoluogo lombardo e partirà oltreoceano. Nel frattempo, Vittorio avrà una brillante idea per promuovere la nuova collezione di abiti da sposa realizzata da Maria e, per la realizzazione di questo progetto, assumerà Francesco che aiuterà la signorina Puglisi.

Ludovica ammette di essere gelosa di Marcello e Adelaide

Nella parte finale della puntata de Il Paradiso, Tancredi proporrà a sua zia Adelaide di seppellire l'ascia di guerra e tornare in una situazione familiare pacifica, soprattutto dopo che l'uomo ha visto sua moglie Matilde soffrire per la lontananza creatasi con la contessa. Infine, Ludovica ammetterà finalmente di essere molto gelosa della relazione sentimentale che il suo ex fidanzato Marcello sta intrattenendo con la nobildonna di Sant'Erasmo, mentre il giovane Barbieri si riavvicinerà alla donna.