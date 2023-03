Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 30 marzo, i telespettatori potranno assistere a nuovi colpi di scena. Le trame dell'episodio in onda il 30 marzo saranno incentrate su Gemma, la quale è chiamata a risolvere alcuni problemi con la sua famiglia. Roberto si è proposto di diventare suo marito: in questo modo riuscirebbe a permetterle di dare al suo bambino un futuro diverso. Questa soluzione scongiurerebbe l'adozione, oltre a non provocare uno scandalo.

Tuttavia, Gemma deve ancora comunicare la sua decisione ad Ezio e Veronica.

Decisioni importanti da prendere

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, Gemma dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Roberto, decide di mettere al corrente della proposta anche Veronica, la quale, però, contro ogni aspettativa, si oppone fermamente. D'altra parte, però, Ezio cerca di farla ragionare perché preferisce dare una possibilità a Roberto.

Nel frattempo, in seguito all'accesa discussione avvenuta di recente, Elvira vuole chiarirsi con Salvo. Finalmente, tra i due si ristabilisce l'equilibrio. D'altronde, tra loro sta nascendo una bella intesa e sarebbe un peccato se, a causa di quanto accaduto, si allontanassero del tutto.

L'idea di Vittorio

Vittorio, intanto, ha in mente un'idea interessante per rilanciare gli abiti da sposa di Maria per la nuova collezione del Paradiso delle signore. Tuttavia, la giovane sarta, per far sì che sia tutto pronto, necessita di un aiuto e si rivolge a Francesco.

Nel contempo, mentre tutti sono intenti ad ultimare i preparativi per contrastare la concorrenza, Gloria è pronta per dire ufficialmente addio al magazzino che l'ha accolta come se fosse la sua unica famiglia.

Poco dopo, Tancredi si riavvicina ad Adelaide. Le propone di mettere da parte tutti i problemi e di guardare avanti. In questo modo eviterebbero di farsi guerra a vicenda.

Anche Marcello preferisce mettere una pietra sopra su quanto accaduto in precedenza. Pertanto, si riappacifica con la Contessa e tra i due il rapporto torna alla normalità.

D'altronde, la loro complicità non può svanire per un fraintendimento. Tuttavia, nel vedere che i due si sono riavvicinati come prima, Ludovica si ingelosisce. Non sopporta l'idea che il suo ex possa preferire un'altra donna così tanto. Nonostante sia stata lei a interrompere la relazione prediligendo Ferdinando, adesso si sta rendendo conto che la vista del giovane Barbieri e di Adelaide la infastidisce particolarmente.