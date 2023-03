Il Paradiso delle Signore continua ad andare in onda su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda durante la settimana che va dal 13 al 17 marzo, svelano che Matilde deciderà di rivelare a Conti tutti i piani di Tancredi, inoltre architetterà un piano per riuscire a risollevare le sorti dell’atelier. Continuerà invece a essere difficile la situazione di Gemma, che rischia di ritrovarsi a essere ragazza madre.

Trame Il Paradiso delle signore fino al 17 marzo: Alfredo perde la pazienza

La decisione di Irene di tenere segreta la sua relazione con Perico non starà più bene all'uomo.

Alfredo infatti, perderà la pazienza e le chiederà dirà di uscire allo scoperto, altrimenti romperà con lei. Per farsi perdonare, Irene farà un gesto plateale e inaspettato nei confronti del ragazzo. Nel frattempo anche Maria la metterà alla strette e le confesserà di avere una relazione con Alfredo.

Intanto Gemma non accetterà i suggerimenti di Ezio e Veronica su come gestire la propria gravidanza. Colombo infatti, vorrebbe convincere Gemma a dare l'affidamento del bambino a lui e a Veronica. La giovane vorrebbe crescere il figlio da sola, quindi escogiterà un piano per farlo e sua madre lo scoprirà. Gemma inoltre avrà un confronto con una mamma che ha cresciuto il figlio senza un padre. Dopo aver parlato con la donna, Gemma prenderà una decisione definitiva sulla gravidanza.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Matilde ha un piano per salvare l'atelier

Durante le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, continuerà a esserci una certa complicità tra il direttore Conti e Diletta. La giornalista farà una sorpresa al direttore, presentandosi con un cestino da pic-nic.

Matilde, per riuscire a salvare le sorti del Paradiso, penserà che sia bene esportare gli abiti nuziali all'estero.

Per riuscirci chiederà aiuto a Umberto Guarnieri. Intanto Vittorio sarà sempre più entusiasta di Matilde e delle sue idee in ambito lavorativo, così proporrà di lanciare il marchio del Paradiso su scala internazionale. Intanto Matilde continuerà ad attraversare un momento di profonda crisi, perché non saprà se schierarsi con Conti o con suo marito.

Alla fine la cognata di Marco deciderà di confrontarsi con Vittorio e gli rivelerà i piani controversi del marito.

Marcello noterà lo strano comportamento di Ludovica, sempre più fredda con lui. Così chiederà informazioni a Flora, ma la donna non vorrà rivelare nulla. Poco tempo dopo, Marcello scoprirà che la giovane Brancia è in procinto di sposarsi.