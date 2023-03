Grandi novità attendono i protagonisti di Terra amara e le anticipazioni dal 3 al 9 aprile annunciano che ci sarà il trasferimento di Yilmaz e Mujgan nella casa che era di Sermin e questo porterà ulteriori malumori e sofferenze per Zuleyha che dovrà vivere avendo sotto gli occhi la felicità del suo amato con un'altra donna. Behice, invece, continuerà a vivere con Fekeli e mostrerà di avere un forte interesse per l'uomo. I riflettori saranno puntati anche su Hunkar che sarà costretta a confessare a Demir la sua relazione passata con Fekeli.

Anticipazioni Terra amara: Hunkar vedrà la complicità tra Behice e Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara dal 3 al 9 aprile raccontano che Behice proverà a convincere Fekeli a trasferire la sua famiglia e l'attività in un quartiere di Istanbul per il bene di Mujgan e i due saranno interrotti dall'arrivo di Hunkar che nonostante lo scontro della serata precedente si mostrerà tranquilla. Nel frattempo, Demir parteciperà ad una cena con i nuovi soci e tutto procederà nel migliore dei modi, soprattutto alla luce del fatto che Yilmaz non fa più parte della società perché ha ceduto le quote a degli imprenditori tedeschi. Yilmaz, invece, deciderà di proseguire la sua vita con Mujgan e il bambino in arrivo e il loro trasferimento renderà felici Fekeli e la dottoressa che in un primo momento ignoreranno un piccolo particolare che riguarda Demir.

Anticipazioni settimana 3-9 aprile: Hunkar confesserà a Demir di aver amato Fekeli

Le puntate di Terra amara dal 3 al 9 aprile vedranno al centro delle scene un nuovo scontro tra le famiglie protagoniste. Quando il marito di Zuleyha scoprirà l'inganno del suo nemico, non ci penserà due volte e si recherà al cotonificio su tutte le furie e qui Fekeli userà le maniere forti per affrontarlo.

Alla ricerca di un modo per non perdere le sue quote nella società, Demir deciderà di vendere i beni di famiglia. Emergerà, tuttavia, che i terreni che Hunkar ha venduto a Fekeli sono stati riacquistati dalla donna alla stessa cifra e questo farà insospettire il signor Yaman che chiederà spiegazioni a sua madre. Hunkar, messa alle strette, non potrà fare altro che confessare la sua relazione passata con Fekeli.

Anche in questa occasione, Zuleyha si dimostrerà una buona confidente per suo marito che la metterà al corrente degli ultimi fatti e le dirà di non avere più intenzione di vendere.

Zuleyha soffrirà nel vedere Yilmaz e sua moglie felici a un passo dalla sua casa

Le anticipazioni di Terra amara dal 3 al 9 aprile rivelano che Yilmaz e Mujgan si trasferiranno nella casa acquistata da Sermin e quindi andranno a vivere a due passi da Demir e Zuleyha diventando i vicini degli Yaman. Questo non farà altro che peggiorare le cose, perché il signor Yaman sarà infastidito dalla presenza del suo nemico alla tenuta, mentre Zuleyha non potrà fare a meno di soffrire vedendo il suo amato in compagnia della moglie. Behice, invece, non seguirà sua nipote e preferirà accettare la proposta di Fekeli restando ancora un po' da lui e provando ad avvicinarsi ancora di più all'uomo a cui sembrerà molto interessata.