In arrivo brutti momenti per Gaffur nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Comunicherà a Demir che lascerà la tenuta per andare a vivere in Germania, ma l'uomo non la prenderà per niente bene.

Züleyha ricorda il primo incontro con Yilmaz

Züleyha darà il suo addio a Yilmaz e dopo il funerale ognuno tornerà nella propria casa. Di ritorno alla villa la ragazza sarà ancora molto colpita per la morte del giovane e Sevda le dirà che deve farsi forza e andare avanti, soprattutto per l'amore dei suoi due figli.

Züleyha sarà invasa dai ricordi, così racconterà a Demir e Sevda come ha conosciuto Yilmaz, e come si sono innamorati.

La prima volta che l'ha incontrato lui l'ha protetta da un pestaggio da parte del fratellastro e in quel momento si è resa conto che l'uomo della sua vita era lui. È sempre stata convinta del fatto che prima o poi avrebbero avuto il giusto lieto fine, ma purtroppo il destino gli ha giocato un brutto scherzo.

Demir si sente in colpa nei confronti di Züleyha

Demir rimarrà un po' turbato dai racconti di Züleyha, non l'aveva mai sentita parlare di Yilmaz con tanto trasporto. Sevda vedrà che il ragazzo si sentirà in colpa per aver impedito a Züleyha di viversi il suo amore con Yilmaz. "Non le ho mai dato la possibilità di parlarmi di queste cose, sentirla nominare Yilmaz mi faceva impazzire", dirà Demir con tono addolorato.

Demir avrà il cuore a pezzi nel vedere Züleyha in quello stato, per questo motivo vorrà starle accanto il più possibile.

La confessione di Gaffur

Intanto Demir avrà anche altri problemi da affrontare. Il suo braccio destro Gaffur riceverà una lettera che gli confermerà la possibilità di lavorare in Germania. La sua idea sarà quella di stabilirsi prima lui per trovare una casa, e poi consentire a Saniye e Üzüm di trasferirsi.

Non gli resterà che dirlo a Demir, ma avrà un brutto presentimento, che si avvererà. Demir sarà una furia quando scoprirà che Gaffur lo sta abbandonando per andarsene in Germania. "Perché non me ne hai parlato prima?", dirà a Gaffur, che in mille modi gli farà capire di essere grato per ciò che gli ha dato la famiglia Yaman, ma ora ha bisogno di costruire qualcosa di diverso.

La furia di Demir

"Pensavo fossi di famiglia, vuoi abbandonarci nel momento in cui abbiamo più bisogno di te?", continuerà a insistere Demir, rimproverando aspramente Gaffur. Prenderà questo suo gesto come un tradimento: "Voglio che te ne vada ora, non voglio vederti più qui".

Gaffur non smetterà di piangere, non meritava che Demir gli parlasse in quel modo. Si convincerà del fatto che sia lui che Saniye non siano apprezzati nella villa, ecco perché progetteranno di andarsene al più presto.