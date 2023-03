Prosegue su Rai 3 la programmazione di Un posto al sole, in programma dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:50 circa. Le anticipazioni degli episodi in onda dal 20 al 24 marzo riportano che Eugenio sarà stanco di attendere le decisioni di Viola e le manderà la lettera di separazione.

Intanto crescerà la sintonia tra Palladini e Diana, mentre Otello deciderà di aiutare Silvia e, per trovare il denaro necessario, chiederà un prestito a Renato.

Lara ostacola Marina e Roberto

Nella puntata di Un Posto al sole di lunedì 20 marzo Silvia dovrà fronteggiare la crisi economica che ha colpito lei e la sua attività.

L'offerta di Palladini non farà altro che generare ulteriore confusione in lei. Intanto aumenterà l'affinità tra Alberto e Diana, l'architetto che si sta adoperando per ammodernare il suo studio. Roberto inviterà Marina ad uscire insieme per dimenticare almeno per una sera i problemi che Lara sta arrecando. Bice informerà Mariella sulle serate folli trascorse da Michele e da suo marito.

Nell'episodio di martedì 21 marzo Palladini sarà sempre più determinato non solo ad essere un uomo di successo sul lavoro, ma anche un seduttore di donne. Diana potrebbe essere la prossima. Nel frattempo Silvia proverà a superare tutte le difficoltà che le si porranno davanti, mentre Lara continuerà ad ostacolare la relazione tra Marina e Roberto.

Giordano non sarà più disposta a restare inerme di fronte alle interferenze di Martinella. Mariella, invece, persuaderà il marito affinché la aiuti nei preparativi delle vacanze estive. Del Bue però potrebbe avere altre priorità.

Otello chiede un prestito a Renato

Le anticipazioni di Upas di mercoledì 22 marzo rivelano che Viola manifesterà una certa gelosia per il rapporto che si sta creando tra Eugenio e Lucia.

Nicotera arriverà ad ipotizzare una possibile riappacificazione con lei. Intanto Otello deciderà di dare concretamente una mano a Silvia, ma non avrà intenzione di vendere la casa della defunta moglie ad Indica. Testa, per trovare i fondi necessari, chiederà un prestito a Renato. Quest'ultimo sarà contento dell'intraprendenza dimostrata da Rosa.

Nella puntata di giovedì 23 marzo, nonostante Eugenio le abbia chiesto di decidere se stare con lui o Damiano, Bruni continuerà ad essere confusa. Nel frattempo Alberto e Diana porteranno avanti i lavori di ristrutturazione, anche se Niko manifesterà delle perplessità sui soldi che dovranno essere spesi. Renato manifesterà a Raffaele dei dubbi sul prestito chiesto da Otello, e vorrebbe trovare un modo per evitarlo.

Serena interviene per aiutare Manuela

In base agli spoiler di venerdì 24 marzo, Manuela trascorrerà la serata prima del suo esame insieme a Samuel e Micaela. Diversamente da quanto detto, però, farà molto tardi, e Serena dovrà intervenire per evitare il peggio. Infine Nicotera non attenderà più le scelte di Viola e le invierà le pratiche per la separazione. Bruni a questo punto dovrà fare una scelta definitiva.