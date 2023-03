Continua su Canale 5 la programmazione della soap opera Beautiful, trasmessa ogni giorno alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda dal 27 marzo al 2 aprile, Thomas e Thomas sproneranno Taylor a fare di tutto per tornare insieme a Ridge. Inoltre Grace giungerà in città e si accorgerà del feeling esistente tra Paris e Carter, mentre Deacon riuscirà a parlare con Deacon e le confesserà di amarla.

Carter non dice a Zende che lui e Paris si sono baciati

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 27 marzo al 2 aprile, Brooke nel corso di un incontro con gli alcolisti anonimi ricorderà quando la notte di Capodanno era ubriaca e ha baciato Deacon, però avrà timore nel raccontare tutto a Ridge.

Intanto Zende giungerà alla Forrester, perchè ha deciso di far vedere a Paris sua madre Grace, la quale si fermerà in città per molto tempo, per stare vicina alla figlia. La giovane Buckingham sarà grata al fidanzato per quanto fattole.

Inoltre Zende esporrà a Carter la propria paura che la donna possa essersi innamorata di un'altra persona, ma Walton gli dirà di non preoccuparsi, comunque senza rivelargli del bacio avvenuto.

Ridge resta vicino a Brooke

Sheila sarà certa che il piano di distruggere Brooke stia procedendo bene: Logan tornerà a casa e ripenserà a quanto accaduto l'ultimo dell'anno, temendo di aver tradito Ridge con Deacon. Intanto Forrester le mostrerà tutta la propria vicinanza, dicendole come potrà contare su di lui sempre.

Inoltre Hope giungerà alla casa sulla costa e dirà espressamente sia a Steffy che a Taylor di non immischiarsi nel matrimonio di sua madre. Alla Hayes chiarirà come non potrà mai tornare insieme allo stilista.

Nel frattempo Brooke continuerà a non dire nulla alla figlia ed al marito. In tutto questo Grace comprenderà che Paris non è del tutto serena e le chiederà se è in atto una relazione tra lei e Carter, ma nello stesso tempo manifesterà tutta la sua ammirazione per Zende.

Tra le altre cose, Taylor tranquillizzerà Brooke in merito alle sue intenzioni con Ridge. Quest'ultimo supporterà Brooke, anche se la donna inviterà il marito a tornare a lavoro. Grace invece conoscerà Carter e si renderà conto degli sguardi intensi tra lui e Paris.

Thomas e Steffy vogliono che Ridge torni con Taylor

In base agli spoiler della prossima settimana, Steffy presserà Taylor affinché riunisca la famiglia, non arrendendosi con Ridge e lottando contro le Logan.

Hayes non si farà influenzare dalle sue parole. Intanto Hope andrà a trovare Brooke e le chiederà il motivo per cui ha deciso di non vedere più Deacon, temendo che possa essere a causa del Forrester. Logan senior però negherà tutto. Inoltre Thomas e sua sorella saranno preoccupati per l'assenza prolungata dal lavoro di Brooke e ribadiranno al padre il fatto che è giunto il momento di ricongiungere la famiglia con Taylor.

Nel frattempo Sheila apprenderà che Deacon non si vede con Brooke dalla notte di Capodanno e comprenderà che è successo qualcosa. Infine Sharpe si recherà presso l'abitazione di Logan senior e dopo averla invitata a non estrometterlo dalla sua vita, le confesserà di amarla.