Proseguono le anticipazioni di 'Terra Amara', concentrandosi su una coppia che conquisterà il cuore dei telespettatori della soap nelle prossime puntate. Gulten, dopo aver provato ad allontanare in tutti i modi Cetin, si renderà conto che il ragazzo è seriamente interessato a lei, tanto da non temere neanche il carcere. Infatti, dopo aver saputo del fidanzamento della domestica con Rusten, Cetin irromperà alla festa e sparerà contro il futuro sposo per legittima difesa. Finito in carcere, verrà raggiunto da Gulten che, a questo punto, troverà il coraggio di dichiarargli tutto il suo amore.

Gulten decide di sposare Rusten

Le prossime puntate di 'Terra amara' vedranno Cetin e Gulten protagonisti di un interessante dinamica che metterà, al centro delle trame, i sentimenti più puri e sinceri. Seguendo la storyline della soap turca, Cetin, dopo aver ricevuto un rifiuto alla sua proposta di matrimonio, deciderà di 'rapire' Gulten portandola in luogo lontano da occhi indiscreti per comprendere cosa la fa stare male. Qui, l'uomo fidato di Fekeli non ci metterà molto per capire che la dolce domestica di Hunkar è stata violentata da Ercument. La ragazza, però, chiederà di essere dimenticata ma Cetin non si arrenderà.

Dopo aver scoperto da Yilmaz che proprio lui ha eliminato Ercument, Cetin dovrà fare una terribile scoperta.

Infatti, Gulten, per allontanare definitivamente il ragazzo e non farlo soffrire, deciderà di accettare la proposta di matrimonio di Rusten, un ex galeotto di quindici anni più grande di lei e con già tre figli a carico. L'unico a gioire della novità sarà Gaffur, in quanto l'uomo è molto ricco, mentre Hunkar e la cognata Saniye si diranno contrarie.

Nonostante ciò, Gulten andrà dritta per la sua strada.

Cetin irrompe alla festa di fidanzamento

Cetin scoprirà da Fadik che Gulten sta per sposarsi ma non ce la farà a starsene in disparte. Infatti, nel giorno della festa di fidanzamento, l'uomo fidato di Fekeli irromperà dichiarando tutto il suo amore alla domestica. Rusten estrarrà, quindi, la pistola sentendosi minacciato e per difendersi: Cetin sarà costretto a sparargli.

Le condizioni dell'uomo appariranno gravi, così Cetin deciderà di costituirsi. Il Pubblico Ministero Julide deciderà di mettere Cetin in carcere, in attesa di capire meglio come si sono svolti i fatti.

Ma il gesto di Cetin non passerà inosservato agli occhi di Gulten. La domestica capirà che i sentimenti di Cetin sono così forti che il ragazzo non ha avuto paura di mettere a rischio il proprio futuro. Gulten raggiungerà in carcere Cetin e, finalmente, dichiarerà il suo amore aggiungendo che lo aspetterà anche se dovessero passare anni prima che lui esca dal carcere. Cosa accadrà a Cetin? I due giovani riusciranno a vivere il loro amore?