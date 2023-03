Una terribile notizia sconvolgerà tutti gli abitanti di Palazzo Palladini nelle prossime puntate di Upas. Tutti loro, infatti, negli episodi in onda dal 6 al 10 marzo, verranno a sapere della morte di Teresa. La donna, infatti, sarà stroncata da un malore improvviso: suo marito Otello farà fatica a superare il lutto. Nel frattempo, Micaela scatenerà nuovamente la gelosia di Speranza mentre Samuel farà da spogliarellista alla Festa della donna con la speranza di rilanciare il Vulcano. Intanto, Rosa chiede aiuto a Viola e Giulia. Alberto sarà deciso ad ingrandire lo studio.

Upas, trame 6-10 marzo: la morte di Teresa sconvolge tutti

Otello si precipiterà in ospedale per stare vicino a sua moglie Teresa, la quale ha avuto un infarto. Silvia e Michele, appresa la notizia, si recheranno subito ad Indica. Le condizioni di salute di Teresa saranno sempre più critiche e, come si evince dagli spoiler, nel giro di poche ore, la donna morirà. La notizia della sua dipartita giungerà a Palazzo Palladini e tutti ne saranno addolorati. Tuttavia, Otello non sarà subito messo al corrente del tragico avvenimento e colui che dovrà farlo non saprà come potrà reagire.

Nel frattempo, Luca si appresterà a lasciare Napoli, ma prima di farlo, chiederà a Giulia di incontrarsi mentre Franco tornerà dalla Nuova Zelanda e troverà Bianca molto triste a causa della morte di Teresa.

Poco dopo, Micaela ci proverà nuovamente con Samuel e ciò farà scattare la gelosia di Speranza. Otello, intanto, con il sostegno dei familiari, proverà ad affrontare la morte di sua moglie ed insieme a tutti gli abitanti di Palazzo Palladini darà il suo ultimo addio a Teresa.

Upas, puntate 6-10 marzo: Marina non accetta la presenza di Lara nella vita di Roberto

Le difficoltà di Caffè Vulcano non accennano a diminuire e così Samuel, nel tentativo di aiutare Silvia a risollevare le sorti del locale, deciderà di esibirsi come spogliarellista nel corso dell'evento organizzato in occasione della Festa della Donna.

La decisione del ragazzo genererà nuovi attriti tra Speranza e Micaela. Nel frattempo, Marina farà davvero fatica ad accettare la presenza di Lara nella sua vita e in quella di Roberto: inoltre farà presto un incontro che non si sarebbe mai aspettata.

Rossella soffrirà molto per la morte della nonna e proverà a cercare conforto in Riccardo. Lui, però, sembrerà totalmente assorbito dal lavoro. Poco dopo, Michele non sopporterà più gli attacchi che il Vulcano riceve ormai da tempo e deciderà di intervenire in qualche modo. Silvia e Giancarlo, invece, sembreranno sempre più distanti.

Rosa chiede aiuto a Viola, Giulia ed Angela in pericolo

Otello, dopo aver dato l'ultimo saluto alla sua Teresa, si ritroverà a prendere una decisione davvero difficile.

Di cosa si tratterà? Nel frattempo, Rosa, che in seguito alla denuncia fatta da Damiano alla fabbrica in cui lavorava ha perso il lavoro, si rivolgerà a Viola per chiederle aiuto, in quanto non saprà più come andare avanti. Giulia ed Angela, invece, ben presto, rischieranno di ritrovarsi nuovamente in grande pericolo. Marina assisterà con molto timore alle manovre messe in atto da Lara per poter guadagnare punti con Roberto.

Poco dopo, Irene dirà ai genitori che vuole conoscere il piccolo Tommaso. Alberto, invece, sarà sempre più determinato ad andare avanti con il progetto di estendere lo studio legale all'appartamento accanto. Tuttavia, dovrà fare i conti con un ostacolo totalmente inaspettato. Quale sarà questo imprevisto e come reagirà l'avvocato?