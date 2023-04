Nel giorno in cui trapeleranno le anticipazioni della sesta puntata serale di Amici, in rete stanno circolando i primi sondaggi su chi vincerà la ventiduesima edizione. Visto che mancano circa tre settimane alla finalissima, fan e scommettitori stanno iniziando ad esporsi su come potrebbe andare a finire: le favorite della vigilia sono Angelina per il canto e Isobel per il ballo, ma c'è chi non esclude che Mattia possa insidiare la collega a fronte del numerosissimo gruppo di persone che lo sostengono da anni.

Aggiornamenti sul finale di Amici

Le idee di chi guarda Amici non sono cambiate nel corso delle settimane: da quando è iniziata la fase serale, infatti, le favorite al trionfo sono sempre state Angelina e Isobel.

Il meccanismo del talent-show prevede che ha vincere siano un rappresentante della categoria canto e uno di quella ballo: domenica 14 maggio, dunque, saranno assegnate due coppe e altrettanti montepremi (oltre che varie borse di studio e premi degli sponsor).

I sondaggi online e le classifiche degli scommettitori concordano nell'ipotizzare che sul gradino più alto del podio dovrebbe piazzarsi la figlia di Mango: la giovane cantautrice è considerata dal pubblico e dagli esperti una vera e propria "fuoriclasse", quindi è difficile credere che qualche altro allievo possa portarle via la vittoria.

Mattia possibile 'outsider' ad Amici

Per quanto riguarda la danza, la favorita al trionfo in finale è Isobel: la giovane di origini australiane convince sempre di più e consolida il primo posto nella sua categoria sia nelle votazioni web che nelle classifiche dei bookmakers.

A differenza del canto, però, nel ballo la "lotta" per la conquista della coppa potrebbe essere più avvincente.

Il pubblico di Amici, infatti, è tanto affezionato a Mattia Zenzola (allievo della scuola per la seconda edizione consecutiva, perché un anno fa si è dovuto ritirare ad un passo dal serale per infortunio) e c'è chi pensa che potrebbe ostacolare la corsa verso la vittoria della compagna di classe.

Molto dipenderà dai verdetti che la giuria emetterà nelle tre puntate che precedono la finalissima: il 20 e il 27 aprile, e il 4 maggio si svolgeranno le registrazioni che anticipano l'unico appuntamento in diretta (previsto per il 14 maggio, eccezionalmente di domenica per evitare lo scontro con la finale dell'Eurovision Song Contest sabato 13).

Attesa per il ballottaggio di Amici

Oggi, giovedì 20 aprile, trapeleranno le anticipazioni del 6° serale di Amici 22: stasera, dunque, in rete circoleranno i nomi dei due allievi che andranno al ballottaggio e quindi rischieranno l'eliminazione a poche settimane dalla finalissima.

I fan pensano e sperano che i protagonisti del prossimo spareggio siano talenti come Cricca e Ramon, tra i meno amati tra quelli ancora in gara: dopo le inaspettate uscite di Samu, Alessio e Federica, però, gran parte del pubblico teme per il futuro di tutti i ragazzi del cast.

Tornando ai pronostici sul vincitore della 22^ edizione di Amici, gli scommettitori hanno individuato in Aaron l'unico cantante che potrebbe ostacolare il trionfo di Angelina (la vittoria del primo è data a 2,50 mentre quella della figlia di Mango a 1,90).

Meno possibilità sembrano averle Wax e Cricca, così come i ballerini Maddalena e Ramon; i titolari appena citati non figurano nella lista dei favoriti, ma non si può escludere che da qui al 14 maggio le cose potrebbero cambiare.

La giuria composta da Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio sceglierà i finalisti di quest'anno nel corso della semifinale che sarà registrata il 4 maggio.