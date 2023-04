Qualche giorno fa il portale di informazione televisiva TvBlog ha lanciato l'indiscrezione relativa ad un cambiamento per certi versi epocale all'interno della giuria di "Ballando con le Stelle" ovvero l'addio di Selvaggia Lucarelli. La produzione del dance-show condotto da Milly Carlucci sarebbe già alla ricerca di una degna sostituta. Diversi i nomi al vaglio: si va da Nunzia De Girolamo (ex politica, oggi conduttrice di Ciao Maschio nella seconda serata del sabato di Raiuno), passando per Francesca Fagnani (padrona di casa di Belve, che si sarebbe guadagnalo la riconferma in prima serata su Raidue per la prossima stagione dopo l'esperimento riuscito delle ultime settimane) fino a Luisella Costamagna (campionessa in carica di Ballando con le Stelle in coppia con il ballerino professionista Pasquale La Rocca).

Barbara d'Urso torna in Rai passando da 'Ballando'?

Su tutte, per il clamore che una scelta del genere susciterebbe, svetta però l'ipotesi Barbara d'Urso: la conduttrice, attualmente padrona di casa del pomeriggio di Canale 5, per la prossima stagione televisiva potrebbe dire addio alla sua storica azienda, per aprire all'ombra di Viale Mazzini una fase nuova della sua pluriennale carriera. Andrebbe in questa direzione anche l'incontro chiarificatore, dopo anni di attriti e silenzi gelati, avuto in questi giorni da Carmelita con l'agente Lucio Presta; tra i suoi assistiti ci sono, tra gli altri, Antonella Clerici e Amadeus.

La versione di Selvaggia sui social

Ha scelto i social Selvaggia Lucarelli per rispondere alle speculazioni sul suo futuro al bancone di "Ballando con le stelle", dal quale elargisce commenti piccanti da sette edizioni.

Rispondendo alla domanda diretta di un follower, la giornalista (firma de Il Fatto Quotidiano e autrice del podcast Il Sottosopra per Chora Media) ha scritto: "Avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente"; sul toto-sostituta, poi, specifica: "I nomi - veri o no che siano - non mi riguardano. Non è il mio programma".

"Voglio però dire una cosa", aggiunge infine Selvaggia Lucarelli, "conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita, figuriamoci in tv".

Francesca Fagnani: 'Ballando? non lo farei'

Per sapere se davvero la sostituzione di Selvaggia Lucarelli sarà effettiva o se rimarrà semplicemente l'ennesima speculazione di fanta-televisione ci toccherà attendere qualche mese (la nuova edizione dello show è prevista su Raiuno ad ottobre 2023, ndr.) Intanto, dovere di cronaca impone ricordare che appena due mesi fa, in un'intervista al quotidiano Il Messaggero, Francesca Fagnani escludeva l'ipotesi di prendere parte a "Ballando": "Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare".

Il veto si riferiva esclusivamente a un suo ingaggio come concorrente, o con questa risposta (che all'epoca indispettì via social la vincitrice Luisella Costamagna, anche lei giornalista) Fagnani si è già inconsapevolmente sfilata dalla corsa alle palette?