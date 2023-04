Roberta Di Padua finisce nel mirino di Veronica Ursida. L'ex dama di Uomini e donne, in una recente intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni, ha puntato il dito contro la 41enne di Cassino che in questo periodo si sta scontrando spesso con la tronista Nicole.

Secondo Veronica, Roberta prova una sorta di invidia nei confronti della giovane tronista che sta portando avanti il suo percorso nel dating-show di Canale 5.

Roberta finisce nel mirino di Veronica, ex dama di Uomini e donne

Le ultime puntate di Uomini e donne sono state caratterizzate da una serie di accesi scontri tra Nicole e Roberta.

La tronista e la dama del trono over si sono ritrovate ai ferri corti in studio: tra di loro sono volate parole grosse, al punto che Roberta è arrivata a sfiorare la rissa fisica con Nicole, avvicinandosi pericolosamente a lei.

A puntare il dito contro la dama ci ha pensato Veronica Ursida, ex volto del trono over che non si è fatta problemi a smascherare la sua rivale.

'Invidiosa di Nicole, è aggressiva', Veronica 'smaschera' la rivale Roberta Di Padua

"Roberta ha un'invidia particolare contro le donne bionde e con occhi chiari", ha svelato Veronica, aggiungendo che in questo periodo non c'è nessuna coppia in studio contro la quale potrebbe scagliarsi Roberta, motivo per il quale si sarebbe accanita contro Nicole.

"E non mi venisse a dire che non è violenta a livello verbale", ha aggiunto ancora Veronica, ricordando che in passato Roberta sarebbe stata particolarmente aggressiva anche nei suoi confronti.

"Quelli sono i suoi atteggiamenti aggressivi", ha chiosato Ursida nel parlare della dama laziale del trono over. Nel corso dell'intervista Veronica ha spezzato una lancia anche a favore di Aurora, la dama del trono over che in queste settimane si trova al centro delle polemiche con Armando Incarnato.

Veronica punta il dito contro Armando e difende Aurora

In studio non sono mancati i momenti di tensione, soprattutto dopo che Aurora ha accusato Armando di cercare visibilità e di voler portare avanti il suo percorso a Uomini e donne solo per approdare ad altre trasmissioni televisive Mediaset, come il Grande Fratello Vip.

Veronica ha sottolineato di essere d'accordo con Aurora ma, al tempo stesso, ha aggiunto che la dama dovrebbe smetterla di "fare la guerra" al cavaliere napoletano perché in questo modo gli starebbe dando solo visibilità.

"La capisco perché è stata veramente tanto colpita dalle sue aggressioni verbali", ha rivelato Veronica puntando il dito contro Armando Incarnato che, sui social, continua a rigettare al mittente tutte le accuse e i sospetti che gli vengono mossi.