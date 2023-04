Prosegue su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da martedì 2 a venerdì 5 maggio, Tommaso starà sempre peggio e Roberto deciderà di portarlo da uno specialista per capire le ragioni dei suoi malesseri. Inoltre le tensioni tra Angela e Franco cresceranno al punto che i due potrebbero lasciarsi, mentre Alberto minaccerà di denunciare chi ha diffuso il video che ha distrutto la sua famiglia.

Marina crede che Lara ha ideato un piano

Lunedì 1 maggio la puntata di "Un Posto al sole" non andrà in onda, in quanto sulla terza rete nazionale sarà mandato in onda dalle 15 a mezzanotte il Concerto del Primo Maggio, in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano.

Nell'episodio di martedì 2 maggio, Roberto sarà in ansia per le condizioni di salute di Tommaso. Marina sarà certa che i malesseri del piccolo facciano parte di un piano ideato da Lara. Nel frattempo Ornella apprenderà che Giulia era a conoscenza del fatto che Luca De Santis sarebbe stato nominato primario al posto suo e sarà amareggiata. In tutto questo Guido si troverà costretto a partecipare alla crociera organizzata da Mariella e chiamerà Massaro, intimandolo di rivelare ogni cosa.

Otello capisce di non poter più andare ad Indaca

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 3 maggio, Tommaso non mostrerà alcun segno di miglioramento ed i medici non avranno idea quali possano essere le cause dei suoi malesseri. A questo punto Ferri assumerà una scelta, che potrebbe svelare tutti i piani ideati dalla Martinelli.

Intanto Del Bue sarà ormai propenso ad andare in crociera con Mariella. Massaro vorrebbe evitarlo, ma non potrà fare diversamente. Inoltre Ornella comprenderà che dare il suo posto a De Santis, la porterà a patire più del dovuto.

Nella puntata di giovedì 4 maggio, Clara troncherà ogni tipo di rapporto con Palladini. Nel frattempo Roberto e Lara faranno visitare Tommaso da uno specialista e si capirà se usciranno fuori i motivi dei suoi continui malanni.

In tutto questo Marina resterà da sola a casa ed avrà modo di riflettere sulla situazione creatasi. Otello invece sarà convinto di non voler più andare ad Indaca e si recherà spesso al Caffè Vulcano, perché soffre la solitudine.

Clara si trasferisce da Rosa

Venerdì 5 maggio andranno in onda due puntate. Nella prima vedremo le incomprensioni tra Angela e Franco saranno così tante al punto che ormai saranno prossimi a separarsi. Intanto Marina sarà preoccupata per il suo matrimonio e dubiterà che possa esserci un futuro tra lei e Ferri. Inoltre Clara vorrà ricominciare una nuova vita senza Alberto, ma quest'ultimo non la penserà come lei.

Nel secondo episodio Ferri tornerà in città e Giordano vedrà un dialogo disperato tra l'uomo e Lara.

Nel frattempo le tensioni tra Boschi ed Angela cresceranno quando lui apprenderà che la moglie parla male di lui con Viola. Infine Curcio andrà a vivere insieme a Rosa, mentre Palladini sarà infuriato e si recherà al Caffè Vulcano intimando di denunciare chi ha diffuso il video, che ha provocato la distruzione della sua famiglia.