Le nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 2 al 5 maggio vedranno molti cambiamenti per i protagonisti. Secondo le anticipazioni Roberto partirà con Lara per curare la malattia di Tommaso e Marina sarà sempre più angosciata. Le cose non andranno meglio per Franco e Angela che saranno a un passo dalla separazione, mentre Clara si trasferirà da Rosa dicendo addio per sempre ad Alberto.

Trame Un posto al sole: Marina affranta dopo aver sentito una conversazione di Lara e Roberto

Le trame di Un posto al sole si fanno sempre più avvincenti e presto i fan della soap partenopea vedranno Roberto sempre più preoccupato per i problemi di salute di Tommaso.

Marina, invece, continuerà a pensare che dietro a tutto ci sia lo zampino di Lara e non tollererà l'apprensione di suo marito, considerandola esagerata. A peggiorare le cose arriverà un viaggio che Roberto dovrà fare con Lara e il bambino per provare migliorare le condizioni di salute del neonato. Marina resterà a Napoli e non potrà fare a meno di avere paura di perdere suo marito. La signora Giordano, inoltre, ascolterà la registrazione di una conversazione molto accorata tra Lara e Roberto e si sentirà sconfitta.

Trame puntate della settimana dal 2 al 5 maggio: Franco deluso dalle parole di Angela

Le puntate di Un posto al sole per la settimana dal 2 al 5 maggio si concentreranno anche sui problemi di Franco e Angela, che saranno ogni giorno più distanti.

Nelle scorse puntate il pubblico ha assistito all'ennesimo litigio tra i due coniugi e questa volta la madre di Bianca ha rimproverato suo marito per essersi intromesso nella lite tra Damiano ed Eduardo. Le incomprensioni continueranno ad aumentare fino al momento in cui Franco origlierà la moglie confidarsi con Viola. Le parole che Angela userà nei confronti del marito non faranno per niente bene a Boschi: questa potrebbe essere la rottura definitiva per una delle coppie più longeve di Un posto al sole.

Alberto deciso a denunciare l'autore del video al Vulcano

Le trame di Un posto al sole dal 2 al 5 maggio rivelano che per Clara arriverà il momento di mettere un punto alla sua storia con Alberto. Seguendo il consiglio di Giulia, la donna resterà della sua posizione con suo marito e lui non riuscirà ad accettare questa situazione.

Palladini verrà a sapere che Clara si trasferirà a casa di Rosa voltando definitivamente pagina e sarà furioso. Preso dalla rabbia, Alberto andrà al Caffè Vulcano minacciando di denunciare l'autore del video, certo che si tratti di Nunzio o Diego. Le immagini compromettenti, infatti, sono state girare dalla cucina del locale, ma l'avvocato ignorerà che si sia trattato di Micaela.