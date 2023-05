Non accennano a placarsi le voci sul possibile ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne. Anche se mancano ancora un po' di mesi all'inizio dell'edizione 2023/2024 del dating-show, siti e riviste di Gossip insistono nel sostenere che dopo l'estate Gemma Galgani potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con il suo storico ex fidanzato. Interpellata dai giornalisti sulla reazione che avrebbe nel rivedere il "gabbiano" dopo tanti anni, la dama del Trono Over ha detto non sa dare un'anticipazione a riguardo.

I rumor sul futuro di Uomini e Donne

I protagonisti di Uomini e Donne 2023/2024 potrebbero essere sia volti nuovi che vecchie conoscenze: queste sono le ultime indiscrezioni che stanno impazzando in rete da quando si è conclusa la messa in onda delle puntate inedite del dating-show.

Il nome che circola con insistenza da settimane sui personaggi che animeranno la prossima stagione del Trono Over, è quello di Giorgio Manetti. Da quando il diretto interessato ha fatto sapere che accetterebbe l'eventuale proposta della redazione di rientrare nel cast fisso del programma da quale manca da più di 6 anni, siti e riviste lo considerano uno dei candidati principali al parterre che sarà ufficializzato soltanto a fine agosto (quando ricominceranno le registrazioni).

Il toscano è stato uno dei cavalieri più amati e discussi del format di Maria De Filippi e, visto che da qualche mese è tornato single, moltissimi fan sperano nel suo rientro agli studi Elios.

La reazione della protagonista di Uomini e Donne

Da quando ha cominciato a spargersi la voce sul possibile ritorno di Giorgio a Uomini e donne, tanti spettatori si sono chiesti come reagirebbe Gemma nel ritrovarselo di fronte dopo oltre 6 anni.

I giornalisti hanno girato questa domanda alla dama del Trono Over che, in una recente intervista a Nuovo Tv, ha risposto così: "Non lo so proprio come reagirei".

Conoscendo bene Manetti, però, la torinese non ha affatto escluso che potrebbe riprendere posto tra i cavalieri del parterre: "Può accadere, lui non è per le scelte assolute".

Sono tante le dichiarazioni che Galgani ha rilasciato ultimamente sull'ex fidanzato, del quale ha sempre parlato bene soprattutto quando ha ricordato i mesi in cui sono stati una coppia.

"Lui aveva conquistato uno spazio speciale nel mio cuore, sono onesta", ha fatto sapere la protagonista del dating-show alla stampa.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Associando tutte queste dichiarazioni, i fan non possono far altro che augurarsi che i recenti rumor sul ritorno di Giorgio nel Trono Over siano fondati. La presenza del toscano nel cast dell'edizione 2023/2024 del dating-show di Maria De Filippi, infatti, ravviverebbe le dinamiche della versione senior e permetterebbe a Gemma di tornare al centro dell'attenzione dopo un periodo un po' in ombra.

A settembre, però, si vocifera che Uomini e Donne potrebbe tornare alle origini: il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha avallato le teorie secondo le quali i troni Over e Classico potrebbero essere registrati in giornate differenti.

Le due formule che propone la trasmissione Mediaset, dunque, potrebbero andare in onda in puntate diverse come accadeva fino a 4/5 anni fa; tutto questo tenendo conto delle decisioni che la redazione dovrà prendere durante l'estate soprattutto sui ragazzi da mettere sul trono.

Anche il parterre potrebbe essere rinnovato, anche se in parte: i "veterani" dovrebbero essere tutti riconfermati, ma a loro potrebbero aggiungersi new entry di circa 50 anni e qualche "vecchia gloria" come Barbara De Santi o il già citato Giorgio Manetti.