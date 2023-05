Terra amara prosegue con nuovi appuntamenti e nei prossimi episodi Zuleyha si troverà in carcere per il tentato omicidio di Demir. Proprio quando per lei le cose sembreranno andare meglio grazie al buon rapporto instaurato con le detenute, la donna starà molto male e si penserà ad un avvelenamento. Yilmaz temerà seriamente per la sua vita e andrà a trovarla in ospedale, dichiarandole ancora una volta tutto il suo amore. Mujgan sarà sopraffatta dalla gelosia e non nasconderà a Behice la sua speranza che Zuleyha non riesca a sopravvivere.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha avvelenata, ricoverata in gravi condizioni

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia raccontano che presto Zuleyha si troverà in carcere per aver attentato alla vita di Demir. Dopo un primo periodo di difficoltà, la donna riuscirà a farsi volere bene dalle altre detenute e la convivenza sarà più sopportabile. Per Zuleyha, tuttavia, i problemi non finiranno perché all'improvviso accuserà un malore e sarà portata urgentemente in ospedale in gravi condizioni per un avvelenamento.

Nel frattempo, Yilmaz verrà a sapere da Hatip che Zuleyha lotta tra la vita e la morte e correrà in ospedale per dichiararle ancora una volta tutto il suo amore.

Anticipazioni prossime puntate: Yilmaz dichiarerà ancora amore a Zuleyha

Le prossime puntate di Terra amara vedranno tra i protagonisti Zuleyha che finirà in ospedale a causa di un avvelenamento. Yilmaz verrà a saperlo e correrà dalla donna che ama, disperato alla sola idea di poterla perdere per sempre. "Ti prego, apri gli occhi, se te ne vai non posso vivere", dirà Akkaya in lacrime a Zuleyha prendendole la mano.

La donna, priva di sensi, non potrà ascoltare le parole di Yilmaz che non sopporterebbe l'idea di restare senza di lei: "Vivremo o moriremo insieme".

Nel frattempo, Hatip metterà in giro la voce che ad avvelenare Zuleyha sia stato Demir, anche se l'uomo è innocente. Il signor Yaman sarà molto preoccupato per sua moglie e nonostante tutto dimostrerà di essere ancora innamorato di Zuleyha e chiederà ai medici quali siano le sue condizioni.

Mujgan distrutta dalla gelosia si confiderà con Behice

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Mujgan sarà in ospedale quando vedrà Yilmaz uscire dalla stanza della signora Altun. La dottoressa sarà presa dalla gelosia ma preferirà non dire niente a suo marito, per non rischiare di subire un'altra reazione di rabbia da parte sua.

Quando tornerà a casa, però, Mujgan non potrà fare altro che sfogarsi con sua zia Behice. L'odio prenderà il sopravvento e la dottoressa ammetterà di sperare che Zuleyha non sopravviva. La zia prenderà alla lettera le parole di sua nipote e sarà già pronta con un altro diabolico piano da mettere in atto ai danni della rivale.