Roberta e Andrea smascherati sui social dopo la fine di Uomini e donne. La dama del trono over e il giovane ex corteggiatore di Nicole, stando ai retroscena riportati da Deianira Marzano e Amedeo Venza, si starebbero sentendo fuori dalla trasmissione Mediaset.

Fino a questo momento, però, i due non avrebbero ancora "ufficializzato" questa frequentazione, perché pare che la dama campana non vorrebbe perdere il suo posto in studio nella prossima edizione del talk show di Maria De Filippi.

Andrea rifiuta Nicole dopo Uomini e donne e spunta Roberta Di Padua

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne si è concluso con successo su Canale 5 ma continuano a trapelare Gossip e indiscrezioni sui protagonisti di questa edizione.

Al centro dell'attenzione è finita la dama Roberta che, nel corso della trasmissione, non aveva nascosto il suo interesse per Andrea Foriglio, il corteggiatore di Nicole arrivato al rush finale del percorso in studio.

Tuttavia, il giovane Andrea, aveva preferito non cedere al corteggiamento della dama per portare avanti il percorso con la tronista romana che, alla fine, ha scelto di uscire dalla trasmissione con Carlo.

Peccato, però, che la relazione tra i due non sia durata a lungo e proprio in questi giorni hanno ufficializzato la fine della loro relazione.

Roberta e Andrea smascherati dopo Uomini e donne

Come se non bastasse, nel suo sfogo social, l'ex tronista Nicole aveva lasciato intendere di essere disposta a concedere anche una seconda chance ad Andrea che, a sua volta ha prontamente replicato dicendo di non voler essere la "seconda scelta" di nessuno.

Insomma, Andrea ha messo definitivamente la parole fine alla frequentazione con Nicole e intanto emergono dei retroscena su quanto starebbe accadendo fuori dalla trasmissione Mediaset.

Secondo Deianira e Amedeo, ci sarebbe una dama del trono over che si starebbe frequentando con un corteggiatore trentenne dell'ultima edizione del trono classico.

'Si sentono, ma lei non vuole perdere la poltrona', il retroscena su Roberta e Andrea

"Si sentono da un po', ma non lo dicono soprattutto perché lei non vuole perdere la poltrona nella prossima stagione", si legge nel retroscena social riportato dai due esperti di gossip.

Successivamente, a fare chiarezza su questo "mistero" ci ha pensato Deianira, svelando che i due protagonisti di questo gossip sono proprio Roberta e Andrea.

Insomma, i due si starebbero sentendo fuori dalla trasmissione di Canale 5 ma per il momento preferirebbero non dire nulla in giro. Come si evolverà la situazione? Confermeranno oppure smentiranno questa indiscrezione? Lo scopriremo nelle prossime ore.