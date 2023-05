Nel corso delle prossime puntate di Terra amara, Mujgan verrà smascherata da Nazire, la quale rivelerà a Yilmaz che la moglie era già al corrente da tempo del fatto che Adnan è suo figlio. Una scoperta che farà infuriare Akkaya e che rischierà di mandare all'aria il matrimonio con la dottoressa.

Yilmaz scopre di essere il padre di Adnan: spoiler Terra amara

Nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, Yilmaz verrà a sapere di essere il vero padre del piccolo Adnan. Tutto accadrà dopo che Zuleyha verrà quasi uccisa da Mujgan. Invece che denunciare la dottoressa, Altun deciderà di rivelare la verità a Yilmaz.

Inizialmente, l'uomo si arrabbierà con l'ex fidanzata per avergli tenuto nascosta la verità per tanto tempo. Poi le cose cambieranno, tanto che i due saranno sul punto di fuggire insieme. Peccato che il loro piano non vada a buon fine. Intanto a Cukurova, comincerà a circolare la voce secondo cui Adnan è figlio di Yilmaz. Demir per punzecchiare il rivale, organizzerà la festa di circoncisione per il bambino, nonostante il parere contrario di Akkaya.

In Terra amara Mujgan finge di aver appena saputo la verità su Adnan

Yilmaz non vorrà rinunciare a fare da padre ad Adnan e si recherà alla Villa di Yaman per minacciare Demir con una pistola. Proprio in quel frangente, il piccolo Adnan si ferirà accidentalmente con la pistola che Demir ha lasciato incustodita in camera da letto.

Il piccolo verrà portato in ospedale e Zuleyha accuserà sia Demir che Yilmaz di aver provocato il ferimento del bambino. La donna sarà furiosa con entrambi, temendo per la vita del figlio. Nel frattempo, Behice suggerirà a Mujgan di dire a Yilmaz di aver saputo solo ora che Adnan è suo figlio. Altrimenti se sapesse che lei lo sapeva già da tempo, potrebbe chiederle il divorzio e lasciarla senza neppure un soldo.

Yilmaz scopre che la moglie sapeva da tempo che Adnan è figlio suo e si infuria

Scorrendo le anticipazioni di Terra amara, la conversazione tra Mujgan e la zia verrà ascoltata da Nazire. La domestica in seguito, non riuscirà a stare zitta e, durante una cena, rivelerà tutto a Yilmaz. Akkaya verrà quindi a sapere che la moglie gli ha tenuto nascosta la verità su Adnan.

Mujgan si giustificherà dicendo al marito di non avergli detto che Adnan è figlio suo per timore di perderlo. Parole che non riusciranno a calmare la furia di Akkaya che, da questo momento, prenderà ancor di più le distanze dalla moglie. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i nuovi episodi di Terra amara, ricordando che la soap Tv turca va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10. Per chi volesse rivedere le puntate già trasmesse, queste possono essere recuperate collegandosi al sito Mediaset Play.