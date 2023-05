Le anticipazioni sulle nuove fiction Rai della stagione tv 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di un bel po' di titoli che hanno appassionato il pubblico nel corso di questi anni.

È il caso di Doc 3 - Nelle tue mani, la serie medical con protagonista Luca Argentero di cui sono attualmente iniziate le riprese delle nuove puntate.

A rischio, invece, la messa in cantiere di Don Matteo 14, un'altra storica fiction del prime time di Rai 1 con protagonista Raoul Bova.

Doc 3 - Nelle tue mani slitta a gennaio: anticipazioni fiction Rai

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle fiction Rai della prossima stagione televisiva, rivelano che slitterà il ritorno di Doc 3 - Nelle tue mani.

La fiction con Luca Argentero non andrà in onda nel corso della stagione autunnale, dato che le riprese dei nuovi episodi sono cominciate da pochi giorni e terranno impegnato il cast fino alla metà di dicembre.

I nuovi appuntamenti, quindi, andranno in onda in prime time sulla rete ammiraglia della tv di Stato a partire dal prossimo gennaio 2024.

I colpi di scena non mancheranno e, anche questa volta, gli sceneggiatori hanno messo a punto un po' di sorprese che non deluderanno affatto le aspettative dei tantissimi fan e appassionati della serie, seguita da una media di oltre sei milioni di affezionati e pronta a sbarcare anche in America con un remake.

Imma Tataranni 3 confermata: anticipazioni fiction Rai 2023/24

E poi ancora, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai della stagione 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Imma Tataranni 3 con Vanessa Scalera.

Le riprese della Serie TV sono state ultimate nelle scorse settimane e, le nuove puntate, dovrebbero andare in onda da ottobre in poi nella fascia di prime time.

Grande attesa anche per il ritorno di Mare Fuori 4: in questi giorni sono iniziate le riprese del nuovo capitolo della fortunatissima fiction che ha sbancato gli ascolti in tv ed è campione di visualizzazioni in streaming.

Don Matteo 14 a rischio: anticipazioni fiction Rai 2023/2024

Tra i titoli in bilico, invece, spicca un evergreen della programmazione serale di Rai 1: trattasi di Don Matteo 14 con protagonista Raoul Bova.

La fiction è stata annunciata nel palinsesto della prossima stagione televisiva anche se, inizialmente, le riprese erano state annunciate da marzo in poi.

Peccato che, fino a questo momento, non sia stato ancora dato il via libera alle riprese della quattordicesima stagione della fiction, la quale sarebbe in stand-by. E, tenendo conto che c'è uno stop con le riprese, potrebbe slittare anche la messa in onda della serie, la quale rischia di essere trasmessa solo nella stagione tv 2024/2025.