Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana Un posto al sole, ambientata in un immaginario palazzo di Posillipo in cui i condomini conducono una vita ricca di amori, gelosie, litigi, tradimenti e dolori. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 15 al 19 maggio 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla riappacificazione fra Franco e Angela, sulle confidenze di Bianca alla madre, sulle minacce ricevute da Giulia, sul viaggio dei Poggi in Sicilia, sull'assenza di Marina, sul riavvicinamento fra Ferri e Lara, sull'incontro fra Cristina e Tommaso, sulla lite fra Mariella e Cerruti e sul triangolo formato da Micaela, Speranza e Samuel.

Franco ritrova la serenità con Angela

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Franco sarà costretto ad affrontare il giorno della vendita del suo garage. La situazione per lui migliorerà quando si riappacificherà con Angela, riportando la serenità in famiglia. La coppia deciderà di iniziare una nuova avventura lavorativa in Sicilia e mediterà di parlarne ai famigliari. Per prima cosa, verrà informata Giulia che non ne sarà molto felice anche perché ha ricevuto delle minacce dal clan di Eduardo. Nel frattempo, Bianca riuscirà a confidarsi con Angela. Franco e la moglie inizieranno i preparativi del viaggio in Sicilia, per poi informare Renato della loro partenza. Dopo aver baciato Roberto, Lara si sentirà sempre più sicura di poter riconquistare Roberto.

Nel frattempo, Ferri sarà sempre più intollerante nei confronti di Marina, rea di essere partita all'improvviso da Napoli. Sofferente per l'assenza della signora Giordano, Roberto prenderà una decisione improvvisa nei riguardi di Lara. La decisione di Ferri non spingerà Marina a ritornare, facendo avvicinare l'uomo alla signora Martinelli.

La gioia di Lara però verrà guastata dalla telefonata inaspettata di una donna che potrebbe rovinare tutti i suoi piani, smascherandola.

Micaela interessata a Samuel

Mariella e Cerruti litigheranno nuovamente. Guido e Castrese cercheranno di farli riappacificare ma la frattura sembrerà insanabile. Ornella studierà un piano per aiutare Raffaele a gestire la presenza costante di Otello nella sua vita.

Speranza sarà sempre più concentrata sui suoi studi, trascurando Samuel. Micaela se ne renderà conto e cercherà di conquistare l'interesse del giovane. Mariella noterà le mosse della vicina e cercherà di avvisare Speranza, ma i guai non tarderanno comunque ad arrivare. Cristina incontrerà il piccolo Tommaso e si troverà molto bene con lui. Roberto assisterà all'incontro fra i suoi figli e ne sarà molto felice.