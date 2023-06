Beautiful prosegue con emozionanti puntate e le anticipazioni dal 12 al 18 giugno annunciano che Steffy sarà in primo piano. Dopo che Finn è stato dichiarato morto, tutti saranno in ansia per la vita della giovane Forrester che finalmente si risveglierà dal coma. Nessuno, invece, sospetterà che Sheila abbia ucciso suo figlio e sia l'artefice di tutto. Solo il risveglio di Steffy potrebbe chiarire come sono andate le cose, ma non tutto andrà come previsto.

Anticipazioni Beautiful: Steffy si risveglierà dal coma

Le anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 12 al 18 giugno raccontano che Steffy si risveglierà dal coma e al suo capezzale ci sarà tutta la famiglia a sostenerla.

Oltre a Ridge, Taylor e Thomas, ci sarà anche Sheila che sarà terrorizzata all'idea che Steffy possa raccontare che è stata lei ad aggredirla e a ridurla in quello stato, oltre ad aver tolto la vita a Finn. La figlia di Ridge, tuttavia, al suo risveglio non ricorderà nulla di quello che è accaduto e non potrà aiutare in alcun modo gli inquirenti. Quando riaprirà gli occhi, Steffy si sentirà debole e confusa e sarà sconvolta perché non avrà idea di come sia finita in ospedale. Accanto lei troverà Liam.

Anticipazioni settimana 12-18 giugno: Liam sarà accanto alla sua ex moglie

Nelle prossime puntate di Beautiful ci sarà ampio spazio per Steffy che si risveglierà dal coma facendo tremare Sheila.

In realtà, però, la donna non ricorderà nulla di quello che ha vissuto nelle ultime ore e la signora Carter non sarà tra i sospettati, anche perché fingerà di essere disperata per la morte di Finn. Steffy avrà accanto Liam e nessuno avrà il coraggio di dirle che suo marito è morto. Presto, tuttavia, emergerà che la figlia di Ridge non ha memoria della sua vita con Finn e sarà convinta di essere ancora sposata con Liam.

I Forrester decideranno di assecondare Steffy, ancora molto confusa

Le anticipazioni di Beautiful dal 12 al 18 giugno rivelano che Steffy al suo risveglio dal coma non denuncerà Sheila come si sperava. La giovane donna perderà la memoria dell'ultimo periodo della sua vita e ricorderà di essere ancora sposata con Liam e di avere con lui una figlia, Kelly.

Non avrà alcun ricordo né di Finn, né del loro figlio Hayes e la sua famiglia non avrà il coraggio di contraddirla. Raccontare a Steffy dell'esistenza di Finn, infatti, significherebbe dirle anche che suo marito è morto. Tutti saranno d'accordo che almeno per il momento sarà meglio assecondarla ed evitarle un altro trauma. Nel frattempo, Deacon continuerà a consolare Sheila per la perdita di suo figlio. La signora Carter, comunque, non sarà tranquilla per il fatto che Steffy abbia perso la memoria e sarà pronta ad agire nell'eventualità che la recuperi.