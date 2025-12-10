Buone notizie per i sostenitori di Viola ed Eugenio. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 15 al 19 dicembre confermano quello che molti auspicavano da tempo. I due avranno un nuovo e decisivo riavvicinamento che li porterà a tornare insieme.

Nel frattempo Damiano farà sempre più sul serio con Rosa, mentre tra Eduardo e Clara si aprirà una frattura ormai difficile da ignorare. Per finire, il ritorno di Okoro metterà in allarme Gennaro e Riccardo entrerà ufficialmente in corsa per il ruolo di primario.

Viola ed Eugenio tornano insieme

Che Eugenio e Viola tornassero insieme era nell'aria da tempo. Durante i momenti più difficili legati alla malattia, Viola gli è stata accanto senza esitazioni, anche a costo di mettere in discussione il rapporto con Damiano. Nelle ultime puntate abbiamo visto una ritrovata intesa tra i due, emersa chiaramente durante la cena di famiglia organizzata per l'Immacolata.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole i due si avvicineranno ancora di più. Viola farà una proposta inaspettata a Eugenio, probabilmente legata al Natale e alla possibilità di trascorrerlo insieme. Ma non finisce qui. Sarà proprio, infatti, Viola a confidare a mamma Ornella la decisione di tornare con Nicotera.

Un Natale sereno per due coppie di Un posto al sole

Le anticipazioni della soap confermano che Viola ed Eugenio torneranno insieme. Ma non saranno gli unici a festeggiare. Anche Damiano e Rosa faranno sul serio e parteciperanno alla recita di Manuel come una vera famiglia.

C'è di più. Rosa potrebbe presto diventare ufficialmente la nuova portiera di Palazzo Palladini e trasferirsi lì (ndr, insieme a Damiano?). I dettagli non sono ancora chiari ma tutto lascia pensare a un 2026 ricco di novità.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre: Stella nasconde un segreto, Riccardo in lizza per il ruolo di primario

Rosa, ignara del fatto che nella vita del fratello sia entrata un'altra donna, farà di tutto per farlo riavvicinare a Clara.

Nel frattempo Eduardo e Stella continueranno a fingere disinteresse, ma il loro legame si farà sempre più profondo. Attenzione però perché Stella nasconde un segreto importante.

Nonostante l'ottimismo che circonda la possibile nomina di Riccardo a primario, la situazione prenderà una direzione diversa. Rossella resterà profondamente amareggiata quando scoprirà che Crovi non ha ottenuto l'incarico tanto atteso.

Il ritorno di Okoro scatenerà il panico in Gennaro, che si dimostrerà disposto a qualsiasi cosa pur di non finire dietro le sbarre. Nel frattempo Roberto e Marina, dal canto loro, aspetteranno con il fiato sospeso gli sviluppi, ma le cose prenderanno una piega del tutto inaspettata e Okoro non farà il nome di Gagliotti.

Proprio quando Guido e Mariella sembreranno ormai rassegnati all'idea di perdere la casa, Raffaele avrà un'intuizione brillante che potrebbe risolvere non solo la loro situazione, ma anche il problema abitativo di Rosa. Nel frattempo sarà sempre Giordano a suggerire a Otello la strategia giusta per convincere Rosa ad accettare il ruolo di portiera.

Cotugno comincerà a nutrire seri dubbi sull'interesse di Bice nei suoi confronti. Ma la donna non si fermerà e andrà avanti dritta per la sua strada. Riuscirà infatti a spillargli dei soldi e li userà per ricontattare Troncone, decisa a recuperare tutto quello che le ha portato via.