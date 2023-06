Sembra delinearsi ogni giorno di più il cast della 23ª edizione di Amici: se le riconferme di Arisa e Raimondo Todaro appaiono sempre più lontane, quella di un'altra professoressa sarebbe quasi certa.

Il 7 giugno Dagospia ha fatto sapere che Lorella Cuccarini avrebbe detto no ad un ritorno in Rai: i dirigenti di Viale Mazzini avrebbero pensato all'artista romana per la conduzione del programma pomeridiano che andrà in onda al posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Se su Todaro e Arisa continuano a circolare voci di un addio ad Amici, su Lorella Cuccarini sono trapelate indiscrezioni opposte.

Dagospia, infatti, ritiene che la bionda showgirl sia già pronta a vestire i panni di insegnante della scuola di Canale 5 per il terzo anno consecutivo.

Pur di partecipare alla nuova edizione del talent-show di Maria De Filippi la ballerina avrebbe detto no ad un'interessante proposta arrivatale dalla rete della concorrenza: pare che la Rai avesse pensato a Cuccarini come padrona di casa del nuovo format destinato a sostituire Oggi è un altro giorno.

La conduttrice e cantante è passata a Mediaset qualche anno fa, quando le è stato offerto il ruolo di professoressa prima di ballo e poi di canto di Amici.

Chi va e chi rimane ad Amici

Il desiderio di Lorella, dunque, sarebbe quello di restare nel cast di Amici anche l'anno prossimo.

Salvo colpi di scena, Maria De Filippi dovrebbe riconfermare Cuccarini nel ruolo di docente di canto, anche perché nell'edizione che si è conclusa poche settimane fa ha conquistato il secondo posto con l'allieva Angelina Mango.

Anche se in Rai potrebbe avere più spazio e tornerebbe alla conduzione vera e propria, la showgirl non se la sentirebbe di voltare le spalle al programma che l'ha rilanciata nel mondo dello spettacolo circa tre anni fa e che le ha permesso di tornare nel cuore del pubblico televisivo dopo una lunga assenza.

La commissione interna 2023/2024 del talent-show dovrebbe essere dunque composta da almeno quattro vecchie conoscenze dei telespettatori: oltre a Cuccarini, andrebbero verso la riconferma Alessandra Celentano, Rudy Zerbi ed Emanuel Lo.

Ultime indiscrezioni sugli insegnanti di Amici

Altri due prof di Amici sarebbero in dubbio per l'edizione che debutterà a metà settembre su Canale 5 (si parla di domenica 17 come data indicativa per la messa in onda della prima puntata).

Arisa ha rilasciato diverse interviste in cui ha chiarito che il suo futuro in Tv è ancora tutto da decidere. A chi le ha chiesto se sarà ancora insegnante della scuola più famosa d'Italia, in questi giorni la cantante ha risposto: "Non lo so, devo parlare con la produzione e trovare un accordo".

"Amo stare lì, ma devo poter fare anche le mie cose", ha aggiunto la potentina ribadendo che il suo desiderio più grande è tornare in gara al Festival di Sanremo nel 2024.

L'altro docente che potrebbe lasciare la commissione interna a fine estate è Raimondo Todaro. Voci sempre più insistenti, infatti, sostengono che il maestro di balli latino-americani non rientrerebbe più nei piani di Maria De Filippi e che quindi potrebbe essere sostituito con un altro coreografo.

I nomi delle possibili new-entry sono tanti e tutti molto diversi tra loro. In queste settimane sono circolate le ipotetiche candidature di: Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Aiello e Patty Pravo per la categoria canto, Veronica Peparini, Kledi Kadiu e Garrison per la danza.