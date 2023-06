Steffy è tornata a casa e sta provando a riprendersi dopo la lunga permanenza in ospedale, circondata dall'affetto della sua famiglia. Nelle prossime puntate di Beautiful, Hope comincerà ad avere seri dubbi sulla buona fede di Liam, che ha accolto la richiesta di Steffy di starle accanto in questo difficile momento. La giovane Forrester è provata fisicamente ma soprattutto psicologicamente, dopo aver saputo della morte di Finn: ''Cosa racconterò a Hayes quando chiamerà suo padre'', ha detto tra le lacrime a Liam, che non ha potuto fare molto per consolarla.

In realtà ben presto si saprà che Finn è vivo e si trova in una clinica curato da Li, la sua madre adottiva. Passerà tuttavia molto tempo prima che questa inaspettata verità venga a galla.

Beautiful: Steffy ritrova la memoria e incastra Sheila

Grazie alla presenza della sua famiglia e alla pazienza, Steffy ricorderà tutto riguardo la notte nella quale è stata ferita e Finn è morto (o almeno questo è quello che credono tutti). Sheila dovrà così pagare il suo debito con la giustizia e verrà portata in prigione, nonostante si professi completamente estranea alla vicenda.

Li Finnegann arriverà in città e Steffy le comunicherà che è stata Sheila (Kimberlin Brown) a porre fine alla vita del marito.

Non sa però che la dottoressa sta nascondendo a tutti una inaspettata verità, che emergerà solo dopo molto tempo. Nel frattempo la vicinanza tra Steffy e Liam si farà sempre più intensa, tanto che Brooke proverà a mettere in guardia Hope.

Sheila evade dalla prigione e sparisce nel nulla

Secondo le anticipazioni ufficiali delle puntate di Beautiful, Sheila non si perderà d'animo, anche quando capirà che per lei le cose si stanno facendo molto difficili.

La furba Carter studierà le guardie carcerarie e individuerà un uomo dall'indole fragile che potrebbe di certo fare al caso suo. Abituata a manipolare le persone - e anche con un gran successo - Sheila convincerà la guardia a stare dalla sua parte, promettendogli una futuro insieme.

Così Sheila otterrà la completa sudditanza dell'uomo, che la aiuterà a fuggire dalla prigione.

Carter sparirà nel nulla e la polizia non riuscirà a rintracciarla, tanto che penserà di archiviare il caso. Dove sarà finita e come farà a non farsi catturare di nuovo? Le trame si faranno molto avvincenti e non mancheranno le sorprese. Sheila non sarà così lontana e per riuscire a nascondersi troverà un complice che istruirà a dovere.

Steffy e tutta la sua famiglia saranno affranti e furiosi quando sapranno che Sheila è evasa dalla prigione, e faranno di tutto per ritrovarla, ma con scarsi risultati.