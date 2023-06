Nuovi e avvincenti episodi di Terra Amara sono in arrivo per i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossimamente, rivelano che a villa Yaman arriverà Sevda, l'ex amante del padre di Demir. La donna infatti, ha mantenuto nel tempo un buon rapporto con Demir, motivo per cui quest'ultimo deciderà di darle ospitalità dopo la morte di Hunkar. La nuova arrivata non entrerà però nelle grazie di Saniye, che le renderà la vita alla villa molto difficile. Dall'altro lato, anche Sevda darà del filo da torcere alla domestica.

Spoiler Terra amara, nuove puntate: Sevda invita Saniye a rimanere al suo posto

Saniye non tollererà la presenza di Sevda a Villa Yaman, credendo si stia appropriando della vita dell'ormai defunta Hunkar. L'ex amante di Adnan Yaman inizierà ad essere autoritaria e licenzierà Raşit Kaya, credendolo colpevole di un furto ai danni della nonnina. In realtà si starà sbagliando. La donna inoltre, inizierà a passare molto tempo nella serra di fiori che Hunkar curava con tanta passione. La moglie di Gaffur tenterà di dire la sua ma Sevda la rimetterà al suo posto, sottolineando come lei per Demir sia come una seconda madre.

Le due donne inizieranno a farsi reciprocamente dei dispetti. Sevda darà a Fadik un nuovo menù che Saniye dovrà preparare giornalmente per lei, ritenendo la sua cucina abituale troppo pesante.

Di tutta risposta, Saniye strapperà i fogli in mille pezzi.

Saniye distrugge la serra di Hunkar per fare un dispetto a Sevda

Una situazione di tensione tra le due donne, che andrà ad aggravarsi sempre di più. La compagna di Gaffur perderà totalmente le staffe quando per l'ennesima volta vedrà Sevda entrare nella serra di Hunkar.

La donna prenderà così una decisione inaspettata, per farla pagare all'ex amante di Adnan Yaman. Quando l'ex cantante uscirà dalla serra, la compagna di Gaffur prenderà la sua auto e andrà a tutto gas, finendo proprio sulla serra della defunta Hunkar, distruggendola totalmente e rendendola inaccessibile.

Ovviamente, Saniye non potrà dire a Demir di averlo fatto di proposito, ma inventerà una scusa.

La cuoca della villa dirà al marito di Zuleyha di aver perso il controllo dell'auto e che dunque si è trattato soltanto di un'incidente. Yaman le crederà e darà ordine ai suoi uomini di far ricostruire la serra. Se da un lato Saniye mentirà a Demir, lo stesso non farà con Sevda. La domestica affronterà l'ex cantante e le rivelerà di aver distrutto il vivaio di proposito, in modo tale che lei non potesse più passare del tempo in un luogo che la defunta Hunkar riteneva sacro per lei e rilassante.