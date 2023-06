Terra amara prosegue la propria messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni annunciano che nella puntata che andrà in onda giovedì 15 e venerdì 16 giugno Yilmaz rinuncerà a partire per Istanbul dopo aver saputo dell'attentato ai danni di Fekeli e Cetin. I riflettori saranno puntati anche sulla piccola Uzum che dopo essersi nascosta per gioco nell'auto di Demir scoprirà dove l'uomo ha portato i suoi figli. Yaman trascorrerà un piacevole pomeriggio con la bambina e le chiederà di non parlare con nessuno di quanto ha visto. Infine, Zuleyha avrà un malore e finirà in ospedale per sospetto avvelenamento.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz deciderà di rinunciare alla partenza con Mujgan

Le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 15 e venerdì 16 giugno raccontano che dopo l'attentato Cetin non potrà fare a meno di parlare con Yilmaz di quanto è accaduto a lui e a Fekeli. Akkaya, preoccupato per il suo padrino, deciderà di rinunciare al trasferimento a Istanbul con la sua famiglia. Il sogno di rifarsi una vita con Mujgan lontano da Cukurova e da tutti i problemi degli ultimi mesi, quindi, non si realizzerà per Yilmaz.

Nel frattempo, Zuleyha continuerà a restare in prigione e, anche se i rapporti con le altre detenute saranno più distesi, i guai non finiranno per la protagonista.

Zuleyha finisce in ospedale

Le puntate di Terra amara che andranno in onda giovedì 15 e venerdì 16 giugno vedranno al centro delle scene anche Zuleyha che mentre starà consumando la cena all'interno della cella si sentirà male. Le altre detenute allerteranno subito i soccorsi e la donna sarà portata in ospedale per sospetto avvelenamento.

Nel frattempo, Demir andrà a trovare i suoi bambini nel luogo in cui li ha portati. Solo in un secondo momento, l'uomo si renderà conto che in macchina c'è Uzum che giocando si era nascosta nella sua auto. Yaman non si arrabbierà affatto con lei, anzi, sarà molto gentile.

Demir farà promettere a Uzum di non rivelare il suo segreto

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle puntate di giovedì 15 e venerdì 16 giugno Demir troverà Uzum nella sua auto e la porterà a mangiare fuori. Dopo aver trascorso un bel pomeriggio in compagnia della bambina, lei gli confesserà di aver visto chi è la donna che si sta occupando di Leyla e Adnan.

A questo punto Demir farà promettere a Uzum che quello che si sono detti in quel pomeriggio resterà tra loro e che non dirà a nessuno dove si trovano i bambini. Anche se in seguito Hunkar e Saniye faranno di tutto per scoprire dove si trovano i bambini e proveranno a convincere Uzum a confidarsi con loro.