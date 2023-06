Terra Amara continua ad andare in onda su Canale 5 con tutti i suoi interessanti appuntamenti. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, rivelano che dopo la morte di Yilmaz, Behice e Mujgan dovranno fare i conti con una scottante rivelazione che riguarderà l'eredità lasciata dal giovane Akkaya. La perfida Behice crederà di essersi sistemata a vita e di poter vivere una vita in totale agiatezza, insieme alla nipote Mujgan, servendosi del denaro lasciato dal defunto padre di Kerem Ali.

Spoiler Terra amara, prossimi appuntamenti: Behice vuole trovare una casa a Istanbul e lascia la tenuta di Fekeli

Dopo la morte di Yilmaz, Behice avrà l'ennesima discussione con la domestica Nazire. La donna coglierà al volo l'occasione per prendere la nipote e lasciare la villa di Ali Rahmet insieme al piccolo Kerem Ali. Fekeli sarà addolorato dalla decisone presa dalle due donne. Inoltre, Hekimoglu dirà al padrino del defunto Akkaya che la nipote dovrà avere l'intera eredità di Yilmaz, affinché possa ricostruirsi una vita nella capitale della Turchia insieme al suo bambino e assicurargli così un futuro. Ovviamente, tra i piani di Behice ci sarà quello di vivere con la nipote e Kerem Ali, in modo tale da poter usufruire anche lei dei soldi del defunto Yilmaz e vivere una vita agiata.

Secondo i calcoli di Hekimoglu infatti, il patrimonio di Akkaya ammonterebbe a circa 50 milioni di lire turche.

Purtroppo però, i piani della donna andranno in fumo, quando scoprirà che in realtà Yilmaz non avrà lasciato in eredità tale somma di denaro. La scoperta avverrà quando l'avvocato raggiungerà le due donne all'interno dell'hotel dove si troveranno ad alloggiare.

Behice e la nipote scopriranno così che prima di morire, Yilmaz aveva venduto tutti i suoi possedimenti ad Hunkar Yaman.

Behice e Mujgan costrette a tornare alla villa di Fekeli

Behice andrà su tutte le furie nell'apprendere la notizia, tanto che caccerà l'avvocato in malo modo. In seguito, Hekimoglu senior capirà che Yilmaz probabilmente aveva venduto i suoi possedimenti per mettere da parte un gruzzoletto di denaro da utilizzare durante la fuga con la sua amata Zuleyha.

Di fatto, le due donne si ritroveranno a dover tornare a casa di Ali Rahmet, dove metteranno al corrente quest'ultimo della notizia appena scoperta. Ali Rahmet crederà che il figlioccio non abbia lasciato nulla alla moglie e al figlio, perché convinto che sarebbe stato lui stesso a prendersi cura dei due una volta fuggito con Altun.

Fekeli deciderà comunque di andare da Zuleyha per capire se sappia dove sono finiti i soldi di Yilmaz. La mamma di Adnan però, non sarà al corrente di nulla riguardo alla questione.