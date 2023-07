Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 3 a domenica 9 luglio, Steffy recupererà la memoria e ricorderà che Sheila ha ferito lei gravemente ed ucciso Finnegan. La giovane Forrester tenderà una trappola alla Carter e la metterà davanti alle sue responsabilità. Inoltre Eric capirà che Donna è l'unica persona in grado di renderlo felice, mentre Paris dirà a Carter che ha capito che è ancora innamorato di Quinn.

Quinn suggerisce a Carter di cercarsi una donna al di fuori della Forrester Creations

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 3 al 9 luglio, Steffy e Sheila si scontreranno duramente e Taylor interverrà per cercare di fare da conciliatrice tra le parti. La giovane Forrester però caccerà via la Carter da casa sua. Proprio mentre la madre di Finnegan starà lasciando l'abitazione sulla scogliera, Steffy la bloccherà dicendole di essersi ricordata qualche aspetto della notte in cui è morto suo marito. Intanto Quinn consiglierà a Carter di mettersi insieme ad una persona che non abbia nulla a che fare con la Forrester Creations.

Steffy vuole smascherare pubblicamente quanto fatto da Sheila

Secondo le anticipazioni televisive fino al 9 luglio, Steffy sarà in preda a tanta confusione. Improvvisamente però la ragazza ricorderà di essere stata in un vicolo insieme a Finnegan. Sia Ridge che Taylor inviteranno ripetutamente la figlia a fare mente locale su quanto successo ed alla fine alle lei focalizzerà l'immagine di Sheila intenta a sparare sia a lei che suo marito.

La Carter intanto sarà certa che sua nuora presto svelerà quanto da lei fatto e comunicherà a Deacon la volontà di andare via dalla città, prima che possa essere arrestata.

Nel frattempo Paris esternerà a Carter il pensiero che lui prova ancora dei forti sentimenti verso Quinn. In tutto questo Eric si vedrà con Donna facendo attenzione che nessuno li possa vedere, mentre Steffy avrà finalmente recuperato la memoria e con grande dolore spiegherà ai suoi genitori come Sheila le avesse sparato, ma Finnegan le ha fatto da scudo prendendo i proiettili al suo posto.

La giovane Forrester prima di chiamare le forze dell'ordine però vorrà tendere un tranello alla donna, così da poterla smascherare pubblicamente.

Sheila si presenta a casa di Steffy

In base agli spoiler della prossima settimana, Steffy chiederà a Taylor di supportarla nel suo piano, consistente nel fatto di far venire Sheila nella casa sulla scogliera e di mentire, dicendo come tutti abbiano deciso di farla entrare nella sua famiglia. Hayes allora contatterà la Carter, la quale non sospetterà nulla ed acconsentirà alla richiesta. Una volta giunta sul posto, Steffy incolperà la dark lady di aver ucciso Finnegan. Sua suocera persuaderà Taylor a non crederle. Infine Eric non riuscirà a stare lontano da Donna e pur essendo dispiaciuto per avere tradito Quinn, sarà sempre più convinto che la Logan è l'unica persona in grado di renderlo felice.