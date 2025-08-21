In Forbidden fruit, Zeynep rimane sorpresa quando scopre che Ender ha avviato una causa per ottenere la custodia di Erim, sostenuta dal marito Alihan. La decisione arriva dopo l’incidente stradale causato dal ragazzo, che spinge Ender a ritenere Halit una cattiva influenza per il figlio. La mossa legale diventa così motivo di tensione non solo per Halit, ma anche per Zeynep, convinta che Alihan sia realmente innamorato di Ender.

L’incidente che coinvolge Erim

Erim resterà coinvolto in un incidente stradale di cui sarà l'artefice. Dopo essersi lasciato trascinare da alcuni amici poco affidabili, prenderà la macchina del padre e andrà in giro per la città insieme a loro.

Ovviamente, oltrepassando il limite della legalità, visto che Erim non ha la patente ed è pure minorenne.

Il tutto avverrà in una giornata tutt’altro che favorevole dal punto di vista meteorologico, visto che a Istanbul cadrà una fitta neve. Forse preso dall'emozione, e anche a causa della distrazione, Erim investirà una donna. Giacerà a terra e sembrerà senza vita, cosa che spingerà gli "amici" di Erim a fuggire e a lasciarlo solo.

Le responsabilità di Erim e la decisione di Ender

Alla fine, il ragazzo si troverà ad affrontare le sue responsabilità affiancato da suo padre. Per fortuna, la donna investita non è morta, ha riportato una frattura al braccio, ma per il resto sta bene. Anche Ender verrà a conoscenza di ciò che ha combinato il figlio e penserà che la colpa di tutto sia la cattiva influenza che Halit ha su suo figlio, così penserà di chiederne l’affidamento.

Alihan le farà presente che potrebbe non essere propriamente facile, ma, a ogni modo, consulterà il suo avvocato per capire come possono muoversi. Alla fine, anche se si presenterà tutto molto difficoltoso, Ender riuscirà a presentare la richiesta in tribunale.

Halit e Zeynep di fronte alla battaglia legale

Mentre Halit starà sbrigando delle questioni lavorative con Zeynep, in ufficio giungerà l'avvocato. "Signor Halit, non ho buone notizie da darle. La signora Ender ha presentato la richiesta di custodia di Erim ed è appoggiata da suo marito Alihan", dirà l'avvocato. Sbalordito non sarà soltanto Halit, ma anche Zeynep. Per lei quella sarà l'ennesima prova che Alihan prova del vero amore per Ender, non è solo il "matrimonio sulla carta" che lui tanto millanta.

I dubbi di Zeynep su Alihan

Non è il primo segnale che Zeynep ha colto: una volta l'ha anche visto mentre implorava a Ender di tornare a casa con lui. Tutti gesti che porteranno Zeynep a pensare che Alihan l'abbia solo presa in giro quando stavano insieme. In realtà, lei non sa che Alihan ha sposato Ender solo per vendicarsi di Halit, visto che ha scoperto che era lui l'amante della madre.