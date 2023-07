Prosegue l'appuntamento pomeridiano con la soap opera Sei Sorelle, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.05 circa.

Le anticipazioni TV delle puntate che verranno trasmesse dal 31 luglio al 4 agosto rivelano che ci saranno numerosi e avvincenti colpi di scena che terranno i telespettatori incollati allo schermo e con il fiato sospeso.

In particolare, Elisa (Carla Diaz) e Donna Dolores (Kiti Mánver) stringeranno un patto; Salvador (Álex Adrover) recupererà la memoria, German (Oriol Tarrasón) resterà con Carolina (Alejandra Lorente) finché non avranno ritrovato loro figlio e Celia (Candela Serrat) si avvicinerà sempre di più ad Aurora (Luz Valdenebro), con cui ordirà un inganno contro il dottor Uribe.

Coloro i quali non avessero visto le puntate precedenti, potranno recuperarle sulla piattaforma di streaming gratuita RaiPlay.

Sei Sorelle, anticipazioni episodi dal 31/7 al 4/8: Blanca chiede ad Adela di interrompere la raccolta fondi

Rodolfo (Fernando Andina) cerca di conquistare Blanca (Mariona Tena) facendole un regalo costoso, sperando di sedurla e convincerla a concedersi, ma lei rifiuta.

Diana (Marta Larralde), invece, vuole riacquistare la spilla che le era stata regalata da Salvador, tuttavia la nuova proprietaria chiede una cifra esorbitante.

Intanto, Elisa e Donna Dolores stringono un'alleanza: entrambe hanno intenzione di recuperare il loro status sociale. Nello specifico, la più piccola delle sorelle Silva vorrebbe il sostegno della signora Loygorri per ottenere il ruolo di madrina del Teatro Real di Madrid.

Quest'ultima accetta, a patto che anche la ragazza le dia qualcosa in cambio: le sue quote della fabbrica.

Così, Elisa decide di prendere lezioni di canto in occasione della serata della nomina a madrina e don Ricardo (Juan Ribó) contatta il migliore maestro di tutta la città: don Luis (Cristóbal Suárez).

Nel frattempo Adela (Celia Freijeiro), finalmente fuori dal carcere e guarita dal tetano, trova impiego nella fabbrica di famiglia, ora gestita da suo zio e da Salvador, senza rinunciare ad aiutare gli altri in difficoltà: organizza, infatti, una raccolta di offerte per i bambini dell'orfanotrofio del Sagrado Corazon.

Ciò la porta, però, a discutere animatamente con sua sorella Blanca che, su esortazione di Donna Dolores, le chiede di lasciar perdere.

Sei Sorelle, spoiler: Salvador vede Diana ed Alonso insieme

Tra Diana ed Alonso c'è sempre più sintonia: quando Salvador li vede insieme, riacquista la memoria, ricordando il suo trascorso amoroso con la ragazza, e picchia Alonso.

Contemporaneamente, Rodolfo scopre che Blanca non gli ha detto che Francisca (Maria Castro) si trova ancora in casa Silva. Quest'ultima, invece, confessa sul palco dell'Ambigù i suoi sentimenti per Gabriel (Ricard Sales) e dichiara di non voler più cantare nel Teatro Real per amore del ragazzo.

Nel frattempo, nell'ospedale da campo la situazione si fa sempre più disperata e il culmine si raggiunge con la morte di Ahmed per mano di Cristóbal (Álex Gadea): Marina (Eva Almaya) è in pericolo.

Intanto, il rapporto tra Celia ed Aurora diventa più profondo, soprattutto dopo la confessione di quest'ultima sulle cure a cui anche lei era stata sottoposta per reprimere i suoi naturali istinti. L'infermiera decide, così, di aiutare la sua amica e le due trovano il modo di ingannare il dottor Uribe, facendogli credere che le sue cure abbiano fatto effetto e che la Silva abbia trovato un fidanzato: il piano riesce alla grande.

Sei sorelle, trame puntate fino al 4 agosto 2023: German torna a casa da Carolina

Dopo l’abbandono da parte della moglie Purification, Bernardo (Raúl Fernández de Pablo) ha trascorso molto tempo con Petra (Carlota Olcina) che si è presa cura di lui: l’avvocato decide di farsi avanti con lei. Nel frattempo, il figlio di Carolina (Alejandra Lorente) e German risulta ancora disperso, per questo motivo la polizia convoca i genitori per il riconoscimento del corpo di un bambino trovato morto nel fiume: German non può presentarsi all’appuntamento con Adela. In seguito, quest’ultimo sceglie di tornare a casa di Carolina e di rimanere con lei finché non verrà ritrovato loro figlio: non vuole lasciarla sola in un momento così delicato e ne parla con Adela.

Francisca, invece, nonostante quanto pubblicamente sostenuto, non smette di cantare per il Teatro Real, ferendo Gabriel.

Intanto, Salvador, che ha recuperato la memoria, comunica a Bernardo che il vero fulcro degli affari di don Ricardo è il traffico d’oppio.