Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, incentrata sugli amori e le vicissitudini di un gruppo di lavoratori di un albergo di lusso. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 23 al 29 luglio 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ricatto di Ariane ai danni di Christoph, sulla liberazione della giovane Kalenberg, sulla decisione di Constanze di lasciare Paul e sul regalo di Andrè a Bettina.

Ariane ritorna al Furstenhof

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Ariane utilizzerà di nascosto un cellulare in prigione per attivare uno spyware che aveva installato diverso tempo prima nel pc di Christoph. In questo modo, Ariane scoprirà il furto di Paul ai danni del Furstenhof e la decisione di Christoph di coprirlo. A quel punto, Ariane manderà a chiamare l'albergatore con una scusa e lo ricatterà per ottenere la sua libertà. Non sapendo cosa fare, Christoph deciderà di aiutare Ariane, smascherando la falsa testimonianza di Werner di fronte a tutti. La dichiarazione dell'albergatore permetterà ad Ariane di essere scagionata e di ritornare in libertà. Al Furstenhof, Ariane avrà modo di incontrare Cornelia e Robert, decidendo di voler riconquistare quest'ultimo.

Per arrivare al suo intento, la donna offrirà le sue azioni a Saalfeld in cambio di una nuova chance per il loro rapporto. Saputo ciò, Werner chiederà al figlio di fingere di avere ancora sentimenti per Ariane per ottenere le quote dell'hotel, ma Robert si rifiuterà di assecondare la richiesta del padre.

Paul soffre per Constanze

Dopo aver parlato con Constanze, Ariane si renderà conto di non poter costringere Robert a tornare con lei. Dopo aver ottenuto la promozione, l'avvocatessa festeggerà l'evento insieme a Paul fino a quando non si rifiuterà di trascorrere la notte con lui perché ha ucciso Manuela. Rendendosi conto di non poter più stare insieme all'assassino di sua cugina, Constanze lascerà il fidanzato.

Col cuore a pezzi, Paul cercherà conforto in Josie, trascorrendo alcune ore con la giovane. Più tardi, Constanze spiegherà ad Henning che la nonna di Paul non può più essere processata, ma il sommelier non cambierà idea al riguardo. Erik cercherà in tutti i modi di sbarazzarsi del poster di formiche che Merle ha regalato a Gerry. Andrè offrirà a Bettina un posto di lavoro in cucina, per poi scoprire di essere stato citato nel testamento di un suo ricco fan, Eduard Winter. Convinto che erediterà molti soldi, lo chef regalerà un'e-bike a Bettina senza sapere che quest'ultima conosce bene il defunto. Dopo aver fatto pace con la madre di Anton, Sina, Max deciderà di convincere Sven ad essere più buono nei suoi confronti.