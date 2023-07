Scoppia il caos sulla prossima stagione di Uomini e donne, il fortunato talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda nuovamente da settembre in poi su Canale 5.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende dei protagonisti del trono over che già adesso però stanno facendo discutere.

In tantissimi, sul web e sui social, chiedono infatti alla produzione di poter attuare delle modifiche per la prossima stagione e di rivoluzionare il cast del trono senior, rinunciando a quelli che ad oggi sono dei componenti fissi del programma.

Scoppia il caos sulla nuova stagione di Uomini e donne

Nel dettaglio, la nuova edizione di Uomini e donne è accompagnata già da critiche e polemiche che non stanno passando inosservate tra i fan social.

Il motivo? Sono emerse già le prime indiscrezioni su quello che sarà il cast della trasmissione di Maria De Filippi e, tra coloro che sembrano essere riconfermati, spicca il nome di Gemma Galgani.

La dama torinese, alla ricerca del suo principe azzurro da svariati anni, continuerà ad essere uno dei volti di punta del programma, tenendo banco con le sue tormentate ma appassionanti vicende sentimentali.

Ebbene, la riconferma di Gemma così come quella di Armando e Riccardo nella prossima stagione del programma, ha scatenato il putiferio social.

I fan chiedono cambiamenti nel cast di Uomini e donne trono over

In tantissimi sul web, stanno chiedendo alla padrona di casa di Uomini e donne di attuare delle sostanziali modifiche al cast della prossima edizione di Uomini e donne, rinunciando a quelli che da anni sono considerati dei "nomi fissi" del cast.

"Non se ne può più di Gemma: ormai è chiaro a tutti che sta in trasmissione solo per visibilità e non per cercare l'amore della sua vita", ha scritto un fan del programma Mediaset

"Che noia rivedere gli stessi volti a settembre: Gemma prende solo in giro il pubblico e, in questo modo, anche il programma rischia di perdere la sua credibilità", ha sentenziato ancora un altro commentatore social.

"Riccardo, Gemma e Armando vanno cacciati", la rivolta social dei fan di Uomini e donne

"Gemma, Riccardo, Armando: tre volti che vanno cacciati definitivamente dal programma. È chiaro a tutti che sono lì solo per avere popolarità", ha scritto ancora qualcun altro.

"Maria non deluderci: quest'anno fai piazza pulita nel cast del trono over e manda via coloro che sono lì solo per scaldare la sedia. Gemma non è interessata al principe azzurro ma solo alle telecamere", ha sbottato ancora un altro commentatore del talk show di Canale 5, in onda a partire da lunedì 11 settembre in daytime.