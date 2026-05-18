Helena Prestes è in America da circa tre settimane e sono in tanti a sentire la sua mancanza in Italia. Tra i più nostalgici c'è sicuramente Javier Martinez, che proprio poche ore fa ha messo "mi piace" a video e post con protagonista la fidanzata, come a voler confermare pubblicamente che non vede l'ora di riabbracciarla.

Le mosse di Javier che non passano inosservate

Quanto manca al ritorno di Helena in Italia? A domandarselo sono sia i suoi fan che le persone che le vogliono bene, ovvero quelle che la frequentano quotidianamente e che da quasi un mese non la possono abbracciare.

Tra i sostenitori più attenti c'è chi ha notato alcune mosse social di Javier che confermerebbero che non vedrebbe l'ora di ricongiungersi con la sua dolce metà, in particolare una serie di "mi piace" a post di coppia o video con protagonista la modella brasiliana.

In questi giorni, infatti, Martinez ha messo like sia a filmati risalenti all'esperienza al Grande Fratello che ad altri estratti da dirette in cui Prestes ha parlato di lui e della loro bella storia d'amore.

sottovier sta dando vedovanza pesante è diventato capo ship della sua stessa ship la tenerezza 🥹 pic.twitter.com/mNiigD1YVa — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) May 17, 2026

I commenti del fandom

Dovrebbe mancare poco più di una settimana al ritorno a casa di Helena (a fine maggio sarà a Capri per il Vip Champion), e sia Javier che i fan stanno facendo il conto alla rovescia per questo momento così atteso.

"Lui ormai è diventato il capo ship della sua stessa ship, che tenerezza", "Sta dando marito impaziente", "Ogni giorno aumenta il numero di like, non ce la fa più", "Salviamo il soldato Javier", "Si mancano così tanto", "Che cucciolo", "Li amo sempre di più", si legge su X in questi giorni.

Le parole dell'amico Gabriele

Tra le persone che stanno sentendo la mancanza di Helena c'è anche un fotografo che in questi anni è diventato uno dei suoi più cari amici.

"Ho troppa voglia di abbracciarti. Sei la sorella maggiore che avrei sempre voluto", ha scritto Gabriele Miceli in un post che ha dedicato alla modella che attualmente si trova a New York per motivi di lavoro.

Tra questa settimana e la prossima, comunque, Prestes si ricongiungerà con tutti i suoi cari e quasi sicuramente documenterà il suo rientro in Italia sui social network, dove è seguitissima da quasi un anno e mezzo.