La storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a gonfie vele e a confermarlo è il dolcissimo botta e risposta che c'è stato l'altra sera tra i due sui social. Il pallavolista ha commentato con ironia e tenerezza un video nel quale la fidanzata sponsorizzava un prodotto che aiuta ad avere le orecchie il più attaccate possibile alla testa e lei gli ha risposto divertita.

Conversazione a distanza tra Helena e Javier

Che Javier ha nostalgia di Helena lo si è intuito dai tanti like che ha messo a vecchi post di coppia, una lunga serie di "mi piace" che confermano che non vede l'ora di riabbracciare la fidanzata.

Lo scorso 18 maggio, inoltre, il ragazzo si è imbattuto nel video che Prestes ha pubblicato su Instagram per sponsorizzare un nuovo brand e ha voluto dire la sua.

"Ma io amo quelle orecchie", ha scritto Martinez sotto al reel nel quale la modella mostra un trucchetto per evitare che le orecchie sporgano troppo soprattutto quando si hanno i capelli raccolti.

"Solo un trucco di bellezza per qualche volta", ha replicato la 35enne prima di aggiungere le emoji della risata.

Ed è arrivata la risposta della sua cucciola di avatar bellissima ❤️

"È solo un trucco di bellezza per qualche volta"😂😍#prestinez #helevier pic.twitter.com/VkaAf4W74X — tiziana (@tiziana541850) May 18, 2026

L'affetto dei fan per la coppia

Non è la prima volta che Javier si sbilancia pubblicamente su una delle cose che gli piacciono di più di Helena, le orecchie.

"Lui non riesce a non dirlo", "Mi fa morire dal ridere", "Che tenero", "Dolcissimo", "Questo è vero amore", "Sono unici", "Amo questi botta e risposta", "Questi ragazzi emanano amore anche da lontano", "Sono l'esempio di un sentimento puro, del per sempre", "Un favola meravigliosa che è diventata realtà", "Viva i coniugi Martinez", si legge su X in queste ore.

Attesa per il rientro dall'America

Manca poco al ritorno di Helena in Italia: dopo quasi un mese, infatti, la modella sta per lasciare l'America e tutti i progetti ai quali ha lavorato.

Stando a quello che emerso da una recente diretta social, Prestes dovrebbe tornare a casa entro la prossima settimana: dal 29 al 31 maggio, infatti, la 35enne sarà ospite di diversi eventi che si svolgeranno a Capri e lo ha annunciato lei stessa.

In questo periodo Helena ha soggiornato a New York con una delle sue più care amiche, ma in più occasione si è lamentata della città e di quanto sarebbe costosa.