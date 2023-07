Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 24 fino a venerdì 28 luglio, sono ricche di nuovi colpi di scena.

L’ennesima provocazione di Micaela abbatterà tutte le resistenze di Samuel, il quale finirà per tradire la fidanzata. Anche Salvatore finirà per trascorrere una giornata romantica con un’altra persona che non è Castrese. Intanto la famiglia Poggi si accingerà a fare una vacanza in Sicilia e Manuela avrà tutta l'intenzione di unirsi a loro.

Anticipazioni Un posto al sole, trame 24-28 luglio: Marina scoperta da Ida

L’intervento di Silvana si rivelerà provvidenziale per le indagini che Marina sta conducendo sul conto di Lara. Sempre più dubitosa circa la vera paternità del piccolo Tommy, nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo la moglie di Ferri alla ricerca di prove che possano incastrare definitivamente Lara. Quest’ultima, intanto, avrà anche un altro problema da affrontare: Ida. La vera madre di Tommaso è stata assunta come tata del bambino e si rivelerà molto invadente, spingendo Lara ad intervenire. Questa situazione rischierà di far scoprire il piano e per questo motivo Martinelli farà delle concessioni a Ida pur di portare avanti il suo diabolico piano.

Marina, mentre si intrometterà con l'intenzione a procurarsi un oggetto di Tommaso per fare il test di DNA, verrà scoperta proprio da Ida, che non esiterà a informare Lara.

Spoiler Un posto al sole: Manuela vuole andare in Sicilia con i Poggi

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Manuela, desiderosa di trascorrere più tempo con Niko, non si lascerà sfuggire l’occasione di unirsi alla vacanza di famiglia dei Poggi.

Sua sorella Serena cercherà di farle cambiare idea e dopo averci riflettuto in lungo e largo: alla fine Manuela capitolerà e non partirà più per la Sicilia. Mariella insisterà affinché Salvatore si sbarazzi dai suoi tormenti amorosi e viva serenamente i suoi sentimenti. A quanto pare la vigilessa riuscirà a spingerlo verso una sana relazione rispetto a quella che ha con Castrese.

Sarà così che Salvatore si recherà a Ischia, vivendo una piccola avventura romantica. Intanto ritornerà il sereno fra Renato e Raffaele.

Il piccolo Manuel verrà invitato a Palazzo Palladini per giocare con Antonio a casa di suo nonno. Ma il figlio di Rosa porterà con sé una pistola, quella che ha trovato nel borsone dello zio Eduardo, finendo per metterli a rischio entrambi, quando i due bambini finiranno per avere un brutto litigio.

Samuel tradisce Speranza con Micaela, Ada è intrigata da Nunzio: le nuove anticipazioni di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Upas, Samuel cercherà di evitare Micaela, ma non sarà facile visto che la ragazza si presenterà nella sua abitazione con fare provocante.

Sarà così che la passione prenderà il sopravvento, portando Samuel a sentirsi profondamente in colpa per aver tradito la fidanzata Speranza.

Furioso per i pagamenti dell’affitto che le due gemelle di rifiutano di pagare ormai da tempo, Alberto chiederà a Serena di rimproverare le sue sorelle.

Infine ’infermiera Ada confiderà a Rossella di provare un forte interesse per Nunzio, sperando di trovare un pizzico di complicità nella dottoressa.