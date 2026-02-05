Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano il ritorno di un personaggio dopo un breve viaggio all’estero. Nella puntata che verrà trasmessa martedì 10 febbraio alle 16:10 su Canale 5, Ettore rientrerà dalla visita a sua madre a Londra, mentre Fulvio ringrazierà Roberto per l’opportunità che gli ha dato. Spazio infine alle vicende di Botteri, che scoprirà che Amidei ha fatto delle avance a Delia.

Ettore scopre cosa è accaduto sul set del film

Ettore rientrerà da Londra, dove è dovuto recarsi con urgenza qualche giorno prima a causa delle condizioni di salute preoccupanti di sua madre.

Le anticipazioni non chiariscono ancora se nell’episodio lo stilista avrà un confronto con sua sorella Greta riguardo alla loro madre, né se emergerà qualche dettaglio in più sulla donna, che ricordiamo essere la cognata di Umberto Guarnieri. Intanto, una volta arrivato a Milano, Ettore farà una scoperta che non gli piacerà affatto: Il Paradiso delle Signore, oltre a ospitare le riprese, ha anche lanciato l’iniziativa ‘Cronache dal Set’. Marchesi temerà quindi che la Galleria Milano Moda possa essere messa in ombra dai rivali.

Fulvio ringrazia Roberto, Botteri scopre le avance di Amidei a Delia

Nel frattempo, Fulvio vorrà ringraziare Roberto per la nuova opportunità lavorativa che gli ha dato: ha lasciato il suo lavoro da magazziniere per diventare contabile de Il Paradiso delle Signore al posto di Matteo.

Quest’ultimo, infatti, al momento è diventato delegato di produzione per il nuovo film di Marina Valli. Proprio la famosa attrice metterà in guardia Gianlorenzo Botteri, avvisandolo che Nazzareno Amidei, stella del cinema, ha fatto delle avance a Delia. Concetta e Ciro, infine, dovranno capire come gestire la situazione al Gran Caffè Amato, poiché l’imminente trasferimento di Agata e Mimmo a Firenze rappresenterà un problema sia per la famiglia sia per l’attività del locale.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha scoperto che sua madre si è aggravata

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Ettore è stato contattato dai medici di Londra che stanno seguendo sua madre, malata da tempo.

La donna, come emerso da un dialogo con Greta, non si è più ripresa dopo la morte di suo marito Arturo Guarnieri, fratello maggiore di Umberto. Nel frattempo, Odile si è avvicinata a Matteo, facendo ingelosire Ettore, mentre Greta ha tentato di sedurre Umberto per ottenere informazioni riguardo ad Arturo. Spazio infine alle vicende di Roberto, che ha annunciato alle Veneri che il negozio dovrà rimanere chiuso per qualche giorno poiché diventerà il set del nuovo film di Marina Valli.