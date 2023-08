Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, La Promessa, che racconta il tormentato e doloroso amore fra Jana e il signore della tenuta Manuel. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 28 agosto al 2 settembre 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla partenza di Salvador, sul discorso d'addio di Eleonor, sulla proposta di Manuel a Jana, sull'incidente dell'erede dei Lujan, sugli intrighi di Camilo e il duca e sulla riconoscenza di Romulo a Jana.

Leonor decide di partire

Le anticipazioni de La Promessa ci segnalano che Salvador dirà addio a Maria poco prima di partire per il fronte in Africa. Lope noterà la tristezza della giovane e cercherà di risollevarle il morale invitandola a ballare. Maria troverà il diario di Jana in camera e scoprirà che la giovane vuole vendicarsi di un uomo che lei identificherà nel barone. Dopo aver trovato anche una pistola, Maria narcotizzerà l'amica con il cloroformio e la legherà la letto per farla ragionare. Cruz ed Alonso acconsentiranno a Leonor di andare a studiare a Parigi. Prima di partire, quest'ultima farà un discorso d'addio di fronte tutta la famiglia per poi comunicare la notizia a Mauro. Il duca De Los Infantes telefonerà a Camilo per chiedergli di trovare delle prove che attestino i problemi finanziari dei Lujan.

In tal caso, il duca annullerebbe il fidanzamento fra Jimena e Manuel. Nel frattempo, quest'ultimo scriverà un biglietto a Jana dove le proporrà di fuggire insieme, dandole appuntamento nell'hangar. La giovane non troverà il biglietto e non si presenterà all'appuntamento.

Simona sospetta del prete

Il giorno seguente arriverà alla Promessa la notizia che Manuel e il barone sono spariti e non si trovano da nessuna parte.

Più tardi, la guardia civile informerà la famiglia che è stato ritrovato un aeroplano precipitato a Puebla De Tera. Dopo aver stabilito che il velivolo è quello di Manuel, tutti si convinceranno che il giovane sia morto e daranno il via ai preparativi per il lutto di famiglia. Dopo alcuni giorni si verrà a sapere che il giovane non è morto ma è ricoverato all'ospedale.

A quel punto, Cruz ordinerà che il figlio venga riportato a La Promessa. Dopo aver scoperto nascosto il libro di Delitto e Castigo a Curro, Jana si appresterà a preparare la stanza per il ritorno a casa di Manuel. Simona noterà l'atteggiamento poco religioso di Camilo e inizierà a sospettare di lui. Petra inizierà a temere che Candela e Simona possano parlare male alle sue spalle. Camilo metterà in guardia Jimena sulla possibilità che possa essere molto difficile d'ora in poi occuparsi di Manuel. Romulo ringrazierà Jana per averlo curato, regalandole un paio di stivali. Maria riceverà una lettera da Salvador, mentre Jana capirà che Manuel conserva una sua foto nell'hangar.